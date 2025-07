Kerolin faz três gols e seleção brasileira feminina de futebol goleia Bolívia na Copa América

Com uma grande atuação da atacante Kerolin, a seleção brasileira feminina de futebol goleou a Bolívia por 6 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Chillogallo, em Quito, no Equador, e manteve o aproveitamento de 100% na Copa América. Luany (duas vezes) e Kerolin (de pênalti), marcaram na primeira etapa. No segundo tempo, Kerolin balançou a rede em dose dupla e anotou o seu terceiro gol na partida. Nos acréscimos, Amanda Gutierrez fez o sexto. A veterana Marta entrou na metade da etapa final, deu uma assistência para o quarto gol, e ajudou a consolidar o triunfo com sua experiência

O resultado deixa a equipe nacional com seis pontos (time superou a Venezuela por 2 a 0) e no primeiro lugar do Grupo B. A Bolívia, que perdeu de 4 a 0 para o Paraguai em sua estreia, continua sem pontuar na competição.

Após cumprir dois jogos nesta fase de classificação da Copa América feminina, o Brasil folga na tabela e volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Paraguai pela quarta rodada de sua chave na Copa América.

Franca favorita no confronto, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias logo assumiu a iniciativa ofensiva e não demorou a balançar a rede. Em investida pela direita, Dudinha arriscou um chute rasteiro e a bola parou nos pés da Luany. Com liberdade, a atacante fez o giro e bateu no alto: 1 a 0 aos 12 minutos.

Frágil na marcação, as bolivianas adiantaram as suas linhas na tentativa de pressionar o Brasil. A estratégia abriu ainda mais espaços no seu campo defensivo e o Brasil aproveitou a facilidade para voltar a movimentar o marcador.

Fátima entrou na área e chutou cruzado para a defesa parcial da goleira Erika Sánchez. O rebote ficou com Luany, que acompanhou o lance e não teve dificuldades para estabelecer o 2 a 0 aos 31. Embalada pelo segundo gol, as brasileiras apertaram o cerco e não demoraram a aumentar a diferença. Luany foi derrubada por Salvatierra ao tentar o drible dentro da área. A arbitragem assinalou penalidade e Kerolin, com tranquilidade, cobrou no canto e aumentou para 3 a 0 aos 36 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, o Brasil manteve o ritmo, mas a Bolívia melhorou a sua marcação e conseguiu segurar o maior volume de jogo da adversária. No banco de reservas, Marta, enfim, foi acionada e entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo.

E foi dos seus pés que saiu o passe para o quarto gol. Ela serviu Kerolin que bateu firme e fez 4 a 0 aos 33 minutos. O Brasil apertou, e mais uma vez Kerolin balançou a rede. Ela acertou um bonito arremate e anotou mais um. Nos acréscimos, Amanda Gutierrez fechou a goleada em 6 a 0.