Autor de novelas Manoel Carlos está recluso e sob cuidados médicos

Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação Manoel Carlos segue recluso em tratamento a Doença de Parkison

Conhecido por grandes sucessos da TV brasileira como “Por Amor”, “Laços de Família” e “Mulheres Apaixonadas”, o novelista Manoel Carlos segue recluso em sua casa para o tratamento de Parkinson, doença que foi diagnosticado desde 2019.

A atualização de seu estado de saúde aconteceu nesta sexta-feira, 18, por meio da produtora “Boa Palavra”, fundada por ele e a esposa nos anos 1990, que realiza o gerenciamento do legado do escritor paulista.

“Informamos que o autor Manoel Carlos encontra-se sob cuidados médicos, acompanhado de perto por sua esposa, Elisabety, e por sua filha, Júlia, junto à equipe de saúde responsável”, comunicou a produtora.

Manoel Carlos: relembre as 'Helenas' do autor

Considerado um dos autores pioneiros na televisão brasileira, Maneco consagrou seu nome com as diversas produções ambientadas no Rio de Janeiro e que traziam uma “Helena” como personagem principal.

Em 2023, o "Vale a Pena Ver de Novo" reprisou um de seus maiores sucessos, a novela “Mulheres Apaixonadas”, obra lançada em outubro de 2003 no horário "das oito”, que alcançou picos de audiência e somou mais de 35 milhões de telespectadores em todo o Brasil, segundo pesquisa da revista Veja à época.

A novela foi reexibida pela primeira vez na grade da TV aberta em 2008. Esta segunda reprise de “Mulheres Apaixonadas” será em comemoração aos 20 anos de seu lançamento e aos 90 anos de idade de Manoel Carlos, criador da novela.

Além de “Mulheres Apaixonadas”, Manoel Carlos, o Maneco, é criador de outros sucessos televisivos, como as novelas “Baila Comigo” (1981) e “Maria, Maria” (1978), e das minisséries “Presença de Anita” (2001) e “Maysa: Quando Fala o Coração” (2009).

Suas principais produções, no entanto, foram as novelas da “série Helena”, no qual traziam debates do cotidiano, com enredo sendo desenvolvido em torno da personagem principal: a Helena. Pensando nisso, o Vida & Arte listou as novelas de Manoel Carlos que possuem uma Helena para você conhecer mais de um dos principais autores da teledramaturgia brasileira.



Helena de Manoel Carlos: conheça as novelas do autor

Felicidade (1991)

Helena (Maitê Proença) se casa com Mário (Herson Capri). Após o fracasso do casamento, ela fica grávida de Álvaro (Tony Ramos), que está noivo de Débora (Vivianne Pasmanter).

Oito anos depois, Helena se reencontra com Álvaro ao trabalhar para sua mãe, Cândida (Laura Cardoso), escondendo de todos a paternidade de sua filha Bia (Tatyane Goulart).

História de Amor (1995)

Solitária, Helena (Regina Duarte) se apaixona pelo famoso endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer), e tem seus sentimentos correspondidos. Mas Carlos é comprometido com a possessiva Paula (Carolina Ferraz), que sofre com os constantes ataques de ciúmes.

O médico também teve um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), sua sócia na clínica.

Por Amor (1997)

Helena (Regina Duarte) é uma mãe dedicada, capaz de fazer tudo por sua única filha, Maria Eduarda (Gabriela Duarte). A jovem que se apaixona e se casa com Marcelo (Fábio Assunção), um rapaz de família rica que sofre a perseguição da ex-namorada Laura (Vivianne Pasmanter).

O sonho do jovem casal é ter um filho e, depois de um aborto espontâneo, Maria Eduarda comemora sua nova gravidez. Helena, que agora está casada com Atílio (Antonio Fagundes), engravida junto com a filha, e por obra do destino, as duas dão à luz exatamente na mesma hora.

Mas o que acontece naquele hospital promete alterar a vida de todos quando Helena, em um momento cego de amor de mãe, decide trocar as crianças, ao descobrir que seu neto nasceu morto.

Laços de Família (2000)

Helena (Vera Fischer), uma empresária de 45 anos, se envolve em um acidente de carro com Edu (Reynaldo Gianecchini), um médico de 25 anos de idade. Após várias brigas, os dois se entregam a um amor polêmico.

Alma Flora (Marieta Severo), tia de Edu, é contra o relacionamento, vendo em Helena uma ameaça ao futuro do sobrinho. O acidente que fez Helena e Edu se conhecerem pela primeira vez ocorre em frente a uma livraria no Leblon, cujo proprietário é Miguel (Tony Ramos), que também se apaixona por Helena.

Miguel é um homem culto, com a vida marcada pela morte da esposa. Em uma viagem ao Japão, Edu conhece Camila (Carolina Dieckmann), filha de Helena, que se apaixona por ele e passa a disputar o médico com a própria mãe.

Mulheres Apaixonadas (2003)

Helena (Christiane Torloni) é uma professora de História e diretora de uma grande escola no Rio de Janeiro, que pertence ao marido, Téo (Tony Ramos), e à cunhada, Lorena (Susana Vieira). Ela e Téo são casados há mais de 15 anos, e têm um filho adotivo, Lucas.

Mesmo sendo uma mulher confiante e segura, Helena passa por uma fase de incertezas e dúvidas quanto à sua felicidade. Seus questionamentos sobre a vida conjugal ganham força quando ela reencontra César (José Mayer), um ex-namorado que ela abandonou para se casar com Téo.

Ela, então, separa-se do marido. No decorrer da novela, descobre que Lucas é filho legítimo de Téo com outra mulher, Fernanda (Vanessa Gerbelli), que também é mãe de Salete (Bruna Marquezine).

Páginas da Vida (2006)

Nanda (Fernanda Vasconcellos) fica grávida do namorado, Léo (Thiago Rodrigues), em Amsterdã, onde foram estudar. Ele não aceita a gravidez e Nanda volta para o Brasil, mas é desprezada pela mãe, Marta (Lilia Cabral).

Nanda só conta com o apoio de seu pai, Alex (Marcos Caruso). Desesperada com as constantes humilhações de sua mãe, Nanda sai de casa desesperada e é atropelada, sendo levada para o hospital onde trabalha a médica Helena (Regina Duarte).

Nanda faz uma cesariana de emergência, e tem que retirar o útero, porém a jovem não resiste e morre. Helena comunica a Marta que a menina tem Síndrome de Down, e a avó rejeita a criança.

Viver a Vida (2009)

Helena (Taís Araújo), top model de renome internacional que, no auge da carreira, por volta dos 30 anos de idade, decide largar a profissão para se casar com o sedutor Marcos (José Mayer), empresário do ramo hoteleiro, por quem se apaixona perdidamente.

Marcos é ex-marido de Tereza (Lilia Cabral) e pai das jovens Luciana (Alinne Moraes), Isabel (Adriana Birolli) e Mia (Paloma Bernardi). Em uma viagem a trabalho, Luciana, uma jovem que fica paraplégica após um trágico acidente, acaba se envolvendo com o médico Miguel (Mateus Solano), que é irmão gêmeo de seu namorado.

Em Família (2014)

A história começa em Goiás, onde Helena (Júlia Lemmertz) e Laerte (Gabriel Braga Nunes) crescem e passam a adolescência e juventude.

O romance entre os dois sempre foi visto como uma aventura passageira pela família, mas o amor que um sentia pelo outro só cresceu com o passar dos anos e acabou se impondo diante das tentativas de separá-los.

Passados 24 anos, Helena se transformou em uma leiloeira, está rica e está casada com Virgílio (Humberto Martins), com quem teve a jovem Luiza (Bruna Marquezine). A trama tem uma reviravolta quando Laerte passa a seduzir Luíza, quando ela se matricula em sua escola de música para aprender flauta, e torna-se sua aluna.

Sem resistir ao primo e professor, ela passa a se relacionar amorosamente com ele, mesmo ele sendo muitos anos mais velho.

Colaborou: Líllian Santos