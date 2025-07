Adeus de Vojvoda e o desafio de Paiva

Futebol A despedida de Vojvoda no Pici, com a presença de torcedores, foi algo surreal. Nunca vi uma comoção tão grande para se despedir de um treinador demitido após uma sequência ruim. No futebol brasileiro, estamos acostumados a ver protestos e indignação quando um técnico é desligado por maus resultados.

Mas com Vojvoda foi diferente. Mesmo com os péssimos resultados nesta temporada, ele construiu uma história gigante no Fortaleza, repleta de conquistas relevantes. O legado que deixa é o que explica toda essa comoção.

Mas agora é hora de virar a página. Sem Vojvoda, e com Renato Paiva no comando, o Fortaleza segue no Brasileirão e precisa reagir urgentemente para se manter na elite.

O português tem um desafio enorme pela frente. Já inicia o trabalho sob pressão e com a sombra forte de Vojvoda. Não há tempo a perder. O torcedor do Fortaleza está ferido e quer resultado imediato.

No primeiro teste de Paiva, o Tricolor mostrou outra postura no empate em 0 a 0 com o Bahia. Fez um primeiro tempo equilibrado diante de um adversário que briga pelo G-4 do Brasileirão — uma atuação positiva. No segundo tempo, porém, o time foi dominado e lembrou a apatia dos últimos jogos com Vojvoda. Renato Paiva terá uma semana para preparar a equipe até o próximo desafio, contra o Bragantino — outro rival da parte de cima da tabela.