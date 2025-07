Dois homens são presos por furtos de fios e de energia elétrica em Fortaleza

Foto: Reprodução | SSPDS Homens usavam farda de empresa de internet

Dois homens foram presos nessa sexta-feira, 18, suspeitos de furtarem cabos de fios no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. A dupla foi capturada em flagrante e, para disfarçar ação, utilizava fardamento de uma empresa provedora de internet, mesmo sem trabalhar no estabelecimento.

Lei também: Mais de 150 pessoas já foram presas por roubo de fios elétricos no Ceará em 2025



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as prisões aconteceram durante a Operação Celare, deflagrada por meio da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol).

O suspeitos foram identificados durante diligências realizadas por uma equipe do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), e foram encontrados no momento em que desencapavam diversos metros de fios.

Os homens usavam a farda de uma empresa provedora de internet, mas ainda no local da abordagem os policiais identificaram que os indíviduos não eram funcionários do estabelecimento.

A dupla foi identificada como sendo um homem de 33 anos e outro de 47. Esse último, conforme a SSPDS, possui "uma extensa ficha de antecedentes criminais, com passagens por crimes de direção perigosa, crime contra a fé pública, crimes previstos no estatuto do menor, receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito".

Com os suspeitos, os policiais apreenderam cerca de 300 metros de fios de cobre e uma bobina. Os dois homens e todo o material ilícito apreendido foram levados para a Delegacia do 8º Distrito Policial (8º DP), onde foram autuados em flagrante por furto qualificado. Eles estão à disposição do Poder Judiciário.

Preso por furto de energia

Ainda durante a operação, uma outra ação de fiscalização e patrulhamento levou uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) a constatar furto de energia elétrica em uma casa no Jardim Cearense.

Um homem de 41 anos, proprietário da residência, foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.

"Além dos três suspeitos capturados em flagrante nessa sexta, já foram instaurados pela Polícia Civil nove inquéritos por furto de energia elétrica e nove por receptação qualificada. Além de quatro Boletins de Ocorrência (BO) para apurar crimes de receptação e um TCO para apurar um possível crime ambiental. Todos os casos seguem sendo investigados pelas autoridades policiais", destaca a SSPDS.