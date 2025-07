Tiroteio entre PMs e criminosos deixa um morto na Barra do Ceará

Foto: Reprodução/Redes Sociais Tiroteio ente criminosos e policiais militares resultou na morte de um adolescente na madrugada deste sábado, 19, no bairro Barra do Ceará

Nas primeiras horas deste sábado, 19, um adolescente morreu em intervenção policial registrada na comunidade da Colônia, localizada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Conforme a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), ele fazia parte de um trio que teria efetuado disparos contra agentes de segurança.

Os três estavam trafegando em um carro e teriam como intuito realizar um ataque criminoso contra faccionados rivais da região. Conforme a PMCE, após denúncia de disparos de arma de fogo, equipes do 20º Batalhão identificaram um veículo suspeito, que tentou fugir ao notar a presença policial.

Nesse momento foi iniciada uma perseguição e o carro onde estavam os suspeitos acabou colidindo. "Durante a ação, dois suspeitos efetuaram disparos contra os policiais", informou em nota a PM.

"Houve troca de tiros. Os suspeitos foram socorridos; um veio a óbito e o outro foi encaminhado ao IJF. O terceiro suspeito adolescente se entregou e foi apreendido". Imagens de câmera de vigilância registraram parte dos disparos. Confira:



A ação ainda resultou na apreensão de duas armas de fogo, munições, um rádio comunicador e objetos usados para tentar obstruir a ação policial, a exemplo de pregos.

"O caso foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde os procedimentos legais foram adotados", completou a PMCE.