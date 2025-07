Live apresenta a Jornada do Carisma

Desenvolver uma comunicação magnética, confiante e influente. Esse é o objetivo da masterclass "Jornada do Carisma", que transmitirá uma live hoje, 21, pelo YouTube do Canal FDR, a partir das 11 horas. Na live, o empresário e gestor de carreiras Wladson Sidney mostrará um caminho para despertar o carisma autêntico e se destacar nos ambientes pessoal ou profissional. A Jornada do Carisma tem como público-alvo as pessoas que desejam desenvolver confiança e aprender a influenciar de forma natural e verdadeira. Também é destinada para quem quer melhorar sua conexão com as demais pessoas, construir relações mais genuínas e se expressar com mais presença e autenticidade. Live pelo link: https://bit.ly/4kO3SAF