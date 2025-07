Atendendo desejo de Preta Gil, velório será aberto ao público no RJ

Foto: Reprodução/Instagram Preta Gil é homenageada nas redes sociais da Prefeitura do Rio de Janeiro

O corpo da cantora Preta Gil, que morreu neste domingo,20, aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra o câncer, deve chegar ao Brasil na quarta-feira, 23, segundo informações do RJTV, da TV Globo.

A artista estava em Nova York e se preparava para retornar ao País, mas não chegou a embarcar.

A família Gil está cuidando da documentação necessária para a repatriação do corpo.



De acordo com a assessoria de Gilberto Gil, pai da cantora, a cerimônia de despedida será realizada no Rio de Janeiro e será aberto ao público. Preta manifestou o desejo de ser velada no Theatro Municipal da capital fluminense e pediu que o cortejo fosse feito em um trio elétrico, em referência à sua trajetória no Carnaval, como fundadora do Bloco da Preta.

A família informou que, assim que possível, divulgará as informações sobre o funeral e agradeceu o apoio e carinho do público.



Câncer, tratamento experimental e cirurgias: a história de Preta Gil:

A morte de Preta Gil no domingo, 20, ocorreu em decorrência de um câncer no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023. Durante dois anos lutando contra a doença, a cantora e empresária passou por oscilações na saúde, recebeu apoio de amigos e familiares e chegou a fazer algumas apresentações no Carnaval, em especiais da televisão e também ao lado do pai, Gilberto Gil.

Preta Gil revelou ao público o diagnóstico da doença por meio de um post nas redes sociais no dia 10 de janeiro de 2023. Na ocasião, a cantora afirmou ter sido diagnosticada com um tumor maligno chamado adenocarcinoma. Em março do mesmo ano, durante as sessões de quimioterapia, ela sofreu uma infecção bacteriana conhecida clinicamente como sepse.

Já em agosto de 2023, a filha de Gilberto Gil passou por uma histerectomia total abdominal para a retirada do tumor. Ela compartilhou que, após a complexa cirurgia, seu corpo estava livre de células cancerígenas.

Em novembro, Preta Gil foi submetida a um procedimento de reconstrução do trato intestinal e de retirada da bolsa de ileostomia, que a ajudava na eliminação de fezes, apelidada de “Angel”.

Preta Gil deixa filho e neta; lembre momentos marcantes da vida pessoal da cantora

Ela deixa apenas um filho, fruto do casamento com o ator Otávio Müller, chamado Francisco Gadelha Gil Moreira Muller de Sá, conhecido apenas como Fran.

O filho de Preta faz parte do trio musical Gilsons ao lado de José e João, filhos de Gilberto e Nara Gil, respectivamente. O grupo se tornou conhecido após o sucesso recente da faixa “Várias Queixas”.

Em 2015, Preta Gil se tornou avó ao dar as boas-vindas à primeira e única neta, Sol de Maria Gil, fruto do relacionamento entre Francisco e a dançarina Laura Fernandez. Em homenagem à primeira bisneta, Gilberto Gil lançou a faixa “Sol de Maria” em 2018 como parte do seu álbum “OK OK OK”.