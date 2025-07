Fortaleza passa a contar com Pelotões da Guarda Municipal nas 12 regionais

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO PACTO pela Segurança Cidadã foi lançado ontem

A Prefeitura de Fortaleza lançou, na noite desta segunda-feira, 21, o Pacto pela Segurança Cidadã, estratégia que visa a distribuição de pelotões da Guarda Municipal pelas 12 regionais. Cerca de 300 agentes devem passar a atuar em vans e motos pela Cidade, fazendo o monitoramento das regiões.

Leia também: Eusébio tem a população mais rica do Ceará, mostra estudo do Ipece



Cerimônia de lançamento ocorreu no bairro Parangaba e contou com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT). Iniciativa é uma das promessas de campanha que foram apresentadas pelo gestor municipal.

Na ocasião, um total de 12 vans foram distribuídas para operar na Capital, uma em cada regional. Todos os veículos são munidos de tecnologias, como drones e sistemas avançados, e comportam agentes armados.

Além disso, além do carro cada região vai contar com a circulação de guardas, em três motos. Ideia é que esses veículos fiquem circulando em equipamentos públicos situados próximos ao local onde a van vai estar. No geral, a Prefeitura realizou a entrega de 36 motocicletas para serem usadas na ação.

"Estamos fazendo o máximo para que a população fortalezense possa ter uma condição melhor de proteção, possa ter uma condição melhor de segurança", destacou no evento o Prefeito Evandro Leitão (PT), frisando que pelotões vão garantir uma "segurança humanizada" para moradores.

De acordo com o coronel Márcio Oliveira, titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) e que também esteve presente na cerimônia, veículos devem ficar em pontos estratégicos, considerando equipamentos públicos, como escolas e areninhas, e o mapeamento criminal dos locais.

"Essa presença nos territórios, nas doze regionais, vai aproximar a Guarda Municipal ainda mais dos equipamentos, dos territórios (...) Nós vamos aumentar com isso a capacidade operativa da guarda, eu não tenho dúvidas de que o resultado vai ser bem melhor", destacou o secretário.

Plano também prevê a criação de três Coordenadorias Regionais (CRs), responsáveis pela articulação e cobertura de 12 Inspetorias Regionais, e inclui a implantação da Coordenadoria de Proteção Comunitária (CPGCOM), visando proteger escolas e dar apoio a grupos vulneráveis.