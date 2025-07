Convocação de mais 23 profissionais do concurso da Seplag é autorizada; veja

Foto: João Filho Tavares Governador Elmano de Freitas anunciou a autorização nesta terça-feira, 22

A convocação de mais 23 profissionais aprovados no último concurso público da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) foi autorizada nesta terça-feira, 22 de julho.

A informação foi confirmada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em publicação nas redes sociais.

Com essa medida, já são 49 profissionais para a Seplag. “Gente qualificada, cheia de boas ideias e preparada para ajudar a planejar e executar políticas públicas que fazem a diferença na vida dos cearenses”, disse o governador.

Ao todo, foram 52 aprovados e o resultado final do certame para o cargo de analista do órgão foi homologado em fevereiro deste ano.

A partir dessa data, que foi oficializada, à época, no Diário Oficial do Estado (DOE), são dois anos para a convocação, período que pode ser prorrogado por igual prazo.

Sobre o assunto Concursos no Ceará: são 18 editais abertos com salários de até R$ 32 mil

Vale frisar que serão considerados aprovados os candidatos conforme a ordem de classificação divulgada anteriormente no DOE do dia 13 de dezembro.

Já em relação à divisão das vagas, 30 foram para a posição de analista de gestão pública e 22 para a de analista de planejamento e orçamento. A remuneração do certame, segundo o edital, pode chegar a R$ 17.180,94.



Concurso Seplag-CE 2024

A realização do concurso da Seplag-CE foi aprovada em abril de 2024 e contou, ao todo, com 6.342 inscrições.

A seleção foi realizada em cinco etapas e contou com três provas objetivas, uma discursiva e a avaliação de títulos. O resultado final foi divulgado ainda no ano passado, em novembro.

Para o titular da pasta, Alexandre Cialdini, esse novo processo, realizado após 18 anos do último, representou uma vitória.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia