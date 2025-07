Halleluya 2025: celebração eucarística abre programação de festival

Foto: FERNANDA BARROS CELEBRAÇÃO foi presidida pelo padre Antônio Furtado

Na Cidade da Paz, públicos de todas as idades e de várias cidades do Ceará se reuniram para a abertura do Festival Halleluya. Evento oferece programação de shows, momentos de oração e meditação no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), no bairro Dias Macedo, até o domingo, 27.

Considerado o maior festival de música católica da América Latina, o evento tem entrada gratuita e contará com shows como de Frei Gilson, Missionário Shalom, irmã Kelly Patrícia, padre Marcelo Rossi, Suely Façanha e outros nomes da música católica.

Por volta das 17 horas, os jovens já se mobilizavam na Arena Halleluya para esperar a Santa Missa. Entre os risos de empolgação no espaço aberto e o silêncio das orações no Espaço da Misericórdia, os comentários sobre as expectativas para os cinco dias da "festa que nunca acaba".

Segundo o padre Adler Trindade, da comunidade Shalom, se percebe que todos os anos pessoas novas participam do evento, principalmente pessoas que estão voltando para a igreja. "O festival não é simplesmente promover shows católicos, mas tem o principal objetivo de favorecer as pessoas terem uma experiência de Deus. Então, a cada ano a gente percebe que novas pessoas estão vindo e tendo a sua experiência com Deus, seja na missa, seja no show, seja na oração e aconselhamento, seja na confissão", explica o presbítero.

Entre os jovens em festa, estava Nathaly Oliveira, de 21 anos. A jovem conta que participa do Halleluya há vários anos e diz que todos os anos a experiência é única e que para este ano as expectativas são as melhores possíveis. "Estou com grandes expectativas para esse ano, muito feliz e com muita esperança que Deus ele nos faça crescer ainda mais. O Halleluya significa muita coisa, mas o festival me traz muita esperança, paz e me faz sentir a presença do Pai de uma maneira muito bonita", relata.

Dona Fátima Eloísa, de Quixadá, participa há cinco anos do festival e comentou sempre que vem, o sentimento de paz invade seu coração. "É muito bom participar dessas coisas, estar próximo de Deus. É uma paz muito grande".

Na arena, o público pode usufruir do palco principal, onde os shows acontecem, do Espaço da Misericórdia, onde há adoração do Santísssimo, aconselhamento e confissões, áreas para alimentação e a Expo Halleluya, onde artigos religiosos são comercializados e stands de apoiadores estão montados. Além disso, assim como em todos os anos, o Hemoce está com um espaço destinado para a doação de sangue durante todos os dias de festival.

A celebração eucarística começou às 19 horas — uma hora depois do horário previsto — e foi presidida pelo padre Antônio Furtado. No sermão ele destacou que o Halleluya é um convite para apaixonar-se por Cristo. "O cerne da nossa vocação é o amor por Jesus Cristo, suportar tudo por Cristo [...] a força para cada um de nós. Deus conhece as nossas fraquezas mas nos ensina a nos entregarmos a esse amor".