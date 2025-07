Aeroporto de Fortaleza recebe campanha de conscientização sobre violência contra a mulher

Foto: FÁBIO LIMA Período foi escolhido em alusão aos três dias de Fortal 2025, onde há um maior fluxo de pessoas na Capital

Pela segunda vez, uma campanha de conscientização em relação à violência contra a mulher está sendo realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) até esta sexta-feira, 25, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, no bairro Serrinha, em Fortaleza. A meta é atingir entre 800 e 700 passageiros que passam pelo local.

Através da distribuição de panfletos, o intuito da iniciativa é sensibilizar a população sobre a importância da denúncia e do enfrentamento à violência contra a mulher, além de divulgar o trabalho desenvolvido pelas unidades especializadas da Polícia Civil no acolhimento e investigação desses crimes.

A ação é uma iniciativa do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), com atuação da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM).

Ação acontece durante período de Fortal 2025

Durante os três dias de ação, equipes de policiais civis estarão no saguão do aeroporto realizando panfletagem e orientando passageiros, turistas e trabalhadores do local sobre os diversos tipos de violência contra o gênero, além de informar sobre os canais de denúncia e serviços de apoio às vítimas.

O aeroporto foi escolhido como local pois a ação visa alcançar um público amplo e diversificado, devido ao fluxo intenso de pessoas no período de férias escolares e movimentação turística na Capital.

De acordo com a PC-CE, a DDM atua na prevenção e repressão à violência doméstica, sexual e outras formas de agressão motivadas por discriminação de gênero, sendo referência no atendimento humanizado e na proteção às vítimas.

A delegada da PC-CE, Danielle Mendonça, explica que o período de campanha foi escolhido em alusão ao Fortal 2025. “Para mostrar, inclusive a essas mulheres turistas, que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) está focada na proteção da mulher. Vamos mostrar realmente como trabalhar essa questão da segurança da mulher", afirma a delegada”.

De acordo com Danielle, a reação do público em relação à ação é positiva. “Tem pessoas que muitas vezes procuram também para indagar sobre outras situações não relacionadas à violência contra a mulher, mas a presença da polícia ali naquele espaço traz essa sensação maior de segurança".

O público alvo são as mulheres, porém os homens também são abordados durante a ação.

“A gente entende que eles são grandes parceiros nessa questão da violência contra a mulher (...) Nos folhetos que a gente distribuí, tem canais de denúncia no âmbito nacional, vinculados ao Ministério da Mulher (MMulheres)”, adiciona.

Turistas acreditam que ação é bastante positiva

Ação de conscientização contra a violência à mulher no aeroporto Crédito: FÁBIO LIMA Meta da PC-CE é atingir entre 700 e 800 turistas que passam pelo local Crédito: FÁBIO LIMA

Surpreendentemente os panfletos eram mais aceitos por homens do que por mulheres. Várias mulheres se recusaram a receber os panfletos.

Para as policiais que participaram do evento preventivo, as mulheres se recusaram a receber o panfleto porque acham que ao aceitar as informações podem acabar demonstrando que precisam de ajuda.



Vindo de Belo Horizonte (MG), a aposentada Rosemary Simone, afirma que a iniciativa é “muito boa” e acredita que passa uma sensação de segurança maior.

“A importância é que, tá tendo muita violência contra as mulheres, e essa campanha que eles tão fazendo aqui é muito interessante. [É] muito legal ter chegado e já ter recebido isso [panfleto] aqui”, afirma.

O locador de veículos, Edson Braúna, afirma que a ação é muito importante e deveria acontecer sempre em vários lugares de Fortaleza.

Para ele, a positividade da iniciativa está atrelada à informação: “A cada dia que se passa as mulheres ficam mais conscientes do que tá acontecendo, né? Isso é uma coisa que deixa todo mundo mais seguro”.

"Eu recebi o panfleto, não tinha conhecimento dessa violência patrimonial, né? E isso é uma coisa que você já passa a adquirir um conhecimento a mais, entendeu? Isso é importante", finaliza Edson.

Para a comerciante Luana Carvalho, a ação conscientiza as mulheres a não passar por situações de violência.

“Antes não tinha essa força toda, agora a gente tá num mundo que cada vez a gente tá conquistando mais o nosso espaço e essa ação é boa para que os homens aprendam a respeitar realmente as mulheres", afirma.



