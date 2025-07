'Pindorecana': Justiça manda cancelar evento com Safadão e Taty Girl

Foto: Reprodução/Instagram: @prefpindoretama Justiça manda suspender festa "Pindorecana" que teria Wesley Safadão e Taty Girl como atrações

A Justiça acatou solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pela suspensão imediata do Festival Internacional da Cana-de-Açúcar, conhecido popularmente como "Pindorecana", marcado para ocorrer entre os dias 24 a 27 de julho, em Pindoretama. A decisão partiu da Vara Única da comarca de Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Na ação, a Promotoria de Justiça destacou que a Prefeitura gastaria R$ 1,6 milhão com cinco atrações, com inexigibilidade de licitação. Entre as atrações previstas estão nomes reconhecidos do cenário artístico, como Wesley Safadão, Taty Girl, Forró Real, Gil Mendes e Tito. O valores citados não levam em conta demais custos estruturais da realização da festa.

De acordo com o MP, o montante previsto para as festividades é desproporcional ao se considerar a atual situação dos serviços públicos prestados à população em áreas como saúde e educação.

O MP destaca procedimentos em aberto na Promotoria de Justiça de Pindoretama para apurar possíveis irregularidades em estruturas física, hidráulica e elétrica de equipamentos públicos como escolas, creches, hospitais e Unidades Básicas de Saúde do município.

Diante da situação, o MP entrou com a ação solicitando o cancelamento do "Pindorecana", diante da incompatibilidade da realização do evento com a quantidade de recursos públicos destinados, enquanto serviços básicos e essenciais não estariam sendo ofertados de forma correta.

A Justiça determinou que a Prefeitura de Pindoretama seja intimada para que possa adotar as providências necessárias para que seja feita a imediata suspensão dos shows e demais serviços que englobam o evento, incluindo a divulgação de cancelamento da festa, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento da liminar.

O POVO tentou contato com a Prefeitura, por meio de número de telefone disponibilizado no site do Executivo, mas não obteve resposta. Novas tentativa serão realizadas e o espaço segue aberto para manifestações. A matéria será atualizada quando houver retorno.