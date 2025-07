Porto de Fortaleza recebe mais de R$ 60 milhões em infraestrutura e tecnologia

Foto: AURÉLIO ALVES Gigantes do setor de alimentos, M. Dias Branco, J. Macêdo e Grande Moinho Cearense atuam no Terminal de Granel Sólidos Vegetais

O Porto de Fortaleza, administrado pela Companhia Docas do Ceará (CDC), registra mais de R$ 60 milhões de investimentos em novos equipamentos e melhorias operacionais, de infraestrutura e tecnologia.

A Tergran, formada por gigantes do setor de alimentos, M. Dias Branco, J. Macêdo e Grande Moinho Cearense, e que arrendou, em 31 de março de 2022, o Terminal de Granel Sólido Vegetal do porto, é a responsável pelo aporte.

Vale frisar que estas três empresas movimentaram mais de 1,1 milhão de toneladas de trigo, no ano passado, ficando atrás apenas do Porto de Santos no ranking nacional da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Em comunicado, o presidente da Tergran, Vanildo Muniz, disse que o objetivo é dobrar a capacidade de movimentação de trigo, nos próximos anos.

Os resultados foram apresentados ao presidente da CDC, Lucio Gomes, em reunião com o diretor Comercial da CDC, José Júnior, e do gerente de Operação e Manutenção da Tergran, Rodrigo Santana. Este último assumirá, em agosto, o lugar de Vanildo Muniz.

Como é o Terminal de Granel Sólido Vegetal

O espaço de 6 mil metros quadrados (m²) do Terminal de Granel Sólido Vegetal do Porto de Fortaleza (MUC01) foi oficialmente arrendado por 25 anos, em 2022, para a Tergran.

A previsão inicial era de R$ 50 milhões em investimentos no espaço, com capacidade de escoamento de produção de até 769 mil toneladas.

O Terminal é o principal ponto de movimentação de cargas do polo trigueiro do Ceará e segundo do País.

A Tergran atua no Porto de Fortaleza desde maio de 1997, onde já movimenta com exclusividade, no armazém A-2, todo o trigo importado pelos três moinhos cearenses.

Quem a Companhia Docas do Ceará

Empresa pública vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos e à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, cujo objeto é realizar a administração e a exploração comercial do Porto de Fortaleza, atuando como Autoridade Portuária.

