‘Sempre tive orgulho de você’, diz Gilberto Gil no adeus a Preta

Foto: Reprodução/Ale Frata Gilberto Gil e Preta realizaram uma última apresentação juntos durante a turnê de despedida "Tempo Rei"

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 24 de julho, para se pronunciar pela primeira vez sobre a morte da filha, a cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos, no domingo, 20 de julho, em decorrência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. A cantora será velada hoje, no Teatro Municipal do Rio, e cremada no Cemitério da Penitência, no Caju.

Na sua mensagem, no Instagram, Gil compartilhou um vídeo recente ao lado da filha, numa turnê, em que escreveu: "Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre".

No trecho do vídeo, Preta aparece refletindo sobre o incentivo do pai para que cantasse músicas do seu próprio repertório durante os shows. "Ele falou: ‘Cante suas músicas’. É uma forma também de mostrar o quão orgulhoso ele é, né? Orgulhoso da gente e do que a gente é", disse a cantora.

Preta Gil morreu após meses de tratamento nos EUA. Francisco Gil, seu único filho, fez uma homenagem emocionante à mãe: nas redes sociais, na terça-feira, 22, compartilhou fotos e um relato da última noite ao lado dela.

"Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. Você segurava minha mão com força… e eu sem entender de onde você tava tirando aquela força", recordou.

Encerrando o texto, Francisco lembrou uma frase dita por Gilberto Gil após a morte da cantora: "Que agora venham os 50 bilhões de anos… Estenda-se infinito, mãezinha. A gente que é de axé sabe que a morte não é um fim".