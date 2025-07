Família, amigos e fãs se despedem de Preta Gil

Foto: PABLO PORCIUNCULA FRANCISCO Gil, filho único de Preta, em despedida da mãe

O velório da cantora Preta Gil, que morreu no domingo, 20, em decorrência de complicações de um câncer colorretal, reuniu familiares, amigos e fãs da cantora no Teatro Municipal, na Cinelândia, centro do Rio, nesta sexta, 25. Fãs formavam fila desde as 7h da manhã. A prefeitura da cidade montou um caminho gradeado na praça para ordenar a fila de fãs e facilitar o fluxo do público durante a despedida.

O cantor e compositor Gilberto Gil, sua mulher Flora Gil, a irmã Bela Gil e Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil, chegaram juntos, perto do encerramento. Gil e Flora se aproximaram juntos do caixão e beijaram a testa de Preta. Pouco antes de o velório fechar para o público, Caetano Veloso, padrinho de Preta, entrou por uma entrada lateral do teatro.

Sob aplausos de parentes, amigos e fãs, o caixão com o corpo da cantora, carregado por Francisco Gil, seu pai Otavio Muller e o cantor Carlinhos Brown, deixou o Municipal em cortejo pelo circuito do carnaval, onde costumava arrastar multidões com o Bloco da Preta. O destino era o Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária, onde o corpo seria cremado.

Filho único de Preta Gil, Francisco Gil chegou ao velório da mãe por volta das 9h30. "É muito triste. Não queríamos que nada disso tivesse acontecido, tivemos dois anos de muita luta. Existia um sentimento muito genuíno no momento da notícia da morte. Foi como dizer: ‘Ela descansou’."

Nova York

Amigos próximos da cantora, que estiveram com ela em seus últimos momentos em Nova York, também se despedem de Preta. Dentre eles, Ju de Paulla, Malu Barbosa e a atriz Carolina Dieckmann.

A primeira-dama, Janja da Silva, chegou ao Teatro Municipal pouco antes das 11h, acompanhada da ministra da Cultura, Margareth Menezes. "É um momento triste para todos nós. Conheci a Preta quando ela tinha 13, 14 anos. Ela deixa um legado, uma mensagem de pessoa humana, com defesas importantes para a sociedade", disse a ministra.

A cantora Teresa Cristina também esteve presente. "O amor que ela tinha pela vida e o carinho que dava para as pessoas se multiplicam de forma geométrica. Ela irradiou muita coisa, muita energia." A escritora Conceição Evaristo também compareceu à cerimônia: "Ela mostrou toda a nossa fortaleza e fez isso no caminho da arte".

Caio Blat, Ludmilla, Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Maria Gadu também estiveram no velório, assim como Regina Casé, muito abalada, e Ivete Sangalo, que chegou amparada por amigos e se despediu de Preta com um beijo.