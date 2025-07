Incêndio é registrado em área de vegetação próxima à Lagoa do Colosso, no Edson Queiroz

Foto: Via WhatsApp O POVO CORPO de Bombeiros debelou incêndio

Um incêndio em área de vegetação nas proximidades da Lagoa do Colosso, no bairro Edson Queiroz em Fortaleza, aconteceu na tarde deste domingo, 27. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado às 13h45 para combater os focos.

As chamas, que atingiram trechos da vegetação local, exigiram ação coordenada de duas equipes da CBMCE. Os maiores focos foram debelados e pequenas áreas restantes seguem sob o monitoramento e controle das equipes em campo.

A corporação informou que não houve registro de vítimas e que as ações de combate “foram iniciadas prontamente no primeiro foco identificado, com progressão para os demais pontos”.

Em registro, compartilhado via WhatsApp O POVO, é possível identificar a fumaça do incêndio, espalhada pelo vento. No vídeo, ela atinge espaços com vegetação ao longo da estrada.

Prédio que sofreu incêndio no Centro é interditado; outros dois imóveis são isolados | LEIA MAIS

Incêndio no entorno da Lagoa do Colosso: CBMCE foi acionado



O Corpo de Bombeiros também reforçou a importância de evitar o uso do fogo em áreas de vegetação, em especial durante os períodos de estiagem. A corporação orienta que a população acione o número 193 em caso de qualquer princípio de incêndio.

Incêndio em indústria de Guarulhos: 31 bombeiros atuam na ocorrência | LEIA MAIS



Guindaste do Porto do Pecém é atingido por incêndio neste domingo, 27

O Complexo do Pecém foi atingido por um princípio de incêndio na manhã deste domingo, 27. Em vídeos gravados no local, é possível ver o fogo alcançando um dos guindastes do tipo MHC do Porto do Pecém, Região Metropolitana de Fortaleza, com chamas densas e fumaça preta se espalhando rapidamente.

“Vai cair, tá despencando”, diz o responsável por uma das gravações, ao presenciar o momento em que uma das estruturas do guindaste se rompe.

Sem vítimas e sem danos ambientais

No momento do incêndio, havia um operador na máquina, que foi prontamente resgatado com segurança. A brigada de incêndio do Porto do Pecém, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), conseguiu controlar as chamas.

De acordo com nota enviada pela assessoria do Complexo do Pecém, não houve vítimas nem registro de danos ambientais. Os prejuízos foram apenas materiais.