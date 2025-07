Segundo incêndio é registrado em vegetação próxima à Lagoa do Colosso em 24h

Foto: FCO FONTENELE UM incêndio foi registrado na mesma área no domingo, 27

Em menos de 24 horas, um segundo incêndio é registrado em área de vegetação nas proximidades da Lagoa do Colosso, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Na tarde deste domingo, 27, outra queimada na mesma região foi registrada por volta das 13h45min.

O novo foco de incêndio foi avistado por uma equipe do O POVO que estava no local. As primeiras frestas de fumaça apareceram por volta das 16h15min. A reportagem, que estava em outro ponto, se deslocou até o local para ver do que se tratava, quando as primeiras chamas foram vistas e rapidamente se espalharam. Animais que estavam no local voavam ou corriam na tentativa de fugir do calor intenso causado pelas chamas. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado pela reportagem.

O trecho onde as chamas começaram é constantemente frequentado por pessoas que praticam exercícios físicos, como caminhada e bicicleta. Pessoas que passavam pelo local cobriam o rosto e passavam rápido para escapar da fumaça intensa que se alastrou pela estrada, já que, em determinados momentos, as chamas cresciam, mas em questão de segundos perdiam intensidade.

Um segurança, que fazia ronda no local e que não quis se identificar, relata que "pessoas mal intencionadas" passam pelo terreno e ateiam fogo na vegetação seca e que a situação é recorrente por aquelas áreas do terreno atingido pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h21min. Previamente, foi informado pelos bombeiros que "não há condições climáticas para um incêndio em vegetação espontâneo" no local. A corporação foi questionada sobre mais detalhes do caso e, por nota, informou que se tratava de um "foco de incêndio com caraterísticas de fogo de retrocesso", com propagação das chamas em direção oposta ao vento.

Como a vegetação ainda não se encontrava totalmente seca, o fogo tinha baixa intensidade e velocidade. "As equipes iniciaram de imediato o combate com uso de abafadores e bomba costal. Para o rescaldo, foi empregada uma linha de mangotinho, com atuação específica em pontos de maior risco, como troncos de madeira e entulhos acumulados. Todo o perímetro foi revirado e resfriado para evitar reignição", informou a nota.

Ainda de acordo com o CBMCE, a ação de domingo, 27, "certamente foi causada por ação humana". A ocorrência não registrou vítimas e todos os focos de incêndios foram debelados pelas guarnições atuantes. O CBMCE reforça a importância de evitar o uso do fogo em áreas de vegetação, especialmente durante períodos de estiagem, e orienta a população a acionar imediatamente o número 193 ao identificar qualquer princípio de incêndio.

(Com informações da repórter Gabriela Monteiro)



Veja vídeo do momento: