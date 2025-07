Jenipapo-Kanindé: Ceará tem a primeira areninha em território indígena

Foto: Divulgação/ Governo do Estado do Ceará EQUIPAMENTO tem campo society, vestiários e iluminação

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), participou nesta terça-feira, 30, da entrega da primeira areninha em território indígena do Estado. Durante o evento, o governador afirmou que, além da unidade entregue, outras dez areninhas estão sendo construídas em territórios indígenas.

“Nós estamos construindo dez areninhas nos territórios indígenas e implantamos a Secretaria Estadual dos Povos Indígenas, como outros estados do Brasil já têm, para cuidar dos interesses desses povos dentro do governo – seja na educação, na saúde ou na demarcação de suas terras”, afirmou Elmano.

O campo de lazer foi instalado na aldeia Jenipapo-Kanindé, localizada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Além de Elmano, estiveram presentes o prefeito da cidade, Bruno Gonçalves (PRD), a secretária dos Povos Indígenas do Ceará – e uma das líderes do povo Jenipapo-Kanindé – Juliana Alves (Cacique Irê), além de vereadores e outros gestores municipais e estaduais.



Segundo o Governo do Estado, a Areninha da Lagoa Encantada, em Aquiraz, recebeu investimento de R$ 347 mil e conta com campo society, grama sintética, alambrado, rede de proteção, vestiários com banheiros, acessos pavimentados e torres de iluminação.



Ele também ressaltou a importância de políticas públicas voltadas à valorização das comunidades originárias.

Autorização e reconhecimento



Ao O POVO, a cacique da comunidade Jenipapo-Kanindé e secretária estadual Juliana Alves falou sobre as autorizações necessárias para a construção do equipamento e ressaltou a importância da obra para a juventude indígena.



“É uma grande riqueza o que estamos inaugurando hoje para essa juventude, para esses adolescentes, para essas crianças. Vamos oportunizar um local adequado para que possam jogar bola e se divertir”, disse.



“É importante também reconhecermos que temos uma gestão municipal alinhada, que permite que essas políticas sejam implementadas com o apoio dos governos municipal, estadual e federal.”



Juliana explicou que a construção da areninha só foi possível após anuência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).



“Nem o governo municipal nem o estadual fazem algo dentro de um território indígena sem anuência da Funai. Fomos a Brasília conversar com a presidência e os técnicos da Funai para obter as autorizações necessárias e iniciar essas obras”, completou.



Demarcação de terras indígenas

O governador destacou ainda que a demarcação de terras é, atualmente, o ponto central da pauta indígena no Estado.

“A primeira prioridade é a demarcação das terras indígenas. O Ceará é um dos poucos estados que têm feito investimento concreto para colaborar com esse processo”, explicou.

“Nós já tivemos uma terra demarcada, temos quatro processos em Brasília, e queremos continuar trabalhando até que todas as terras indígenas do Ceará estejam regularizadas, garantindo condições dignas de vida para essas comunidades. Esse é o nosso compromisso histórico”, reforçou.

As terras com processos em andamento na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) são: Lagoa Encantada, do povo Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz; Pitaguary, em Maracanaú e Pacatuba; Queimadas, em Acaraú; e Tapeba, em Caucaia.

Outras promessas



Além da areninha, o prefeito Bruno Gonçalves prometeu a construção de uma brinquedopraça no local, atendendo a uma demanda da comunidade.



“A Juliana já me cobrou. A brinquedopraça já está autorizada, viu, Juliana? Eu vou te entregar essa brinquedopraça até o final do ano”, afirmou.



Elmano também anunciou melhorias no acesso à comunidade, por meio da pavimentação da estrada que liga a aldeia ao centro urbano.



“E para não dizer que não falei, Cacique Pequena, pode ter certeza que vamos fazer a estrada para o povo Jenipapo-Kanindé. Temos um pacote de estradas para anunciar, e certamente essa estará incluída”, disse o governador.



Outras comunidades beneficiadas



Durante o evento, Elmano anunciou ainda que o Estado irá adquirir uma área de terra para a comunidade indígena Tabajara, com o objetivo de facilitar a demarcação da região.



“Quero saudar o cacique Jorge Tabajara, que está me cobrando a permissão para uma área do povo dele. Nós vamos comprar essa terra!”, afirmou Elmano.



“O Jorge, na verdade quem tá devendo é ele, porque faz tempo que eu sentei com ele e disse assim: ‘Jorge, tem alguma área lá pra ser adquirida?’, ele: ‘Tenho, governador! E é bem baratinho, é só 50 mil reais.’ Pra gente, pessoa física, de fato é dinheiro, mas pro governo do Estado, esses 50 mil não representam praticamente nada. E é por isso que nós vamos comprar a área pra não ter nenhum tipo de dificuldade na posse para o povo Tabajara”



Os Tabajara são um povo indígena historicamente presente no litoral nordestino, entre o Ceará e a Paraíba. Hoje, vivem principalmente no Ceará, na Paraíba e no Piauí.



Sobre o povo Jenipapo-Kanindé



O povo Jenipapo-Kanindé vive às margens da Lagoa Encantada, em Aquiraz (CE), em uma área de 1.734 hectares já demarcada. A subsistência da comunidade é baseada na agricultura, pesca, artesanato e em atividades formais e informais dentro e fora da aldeia.



A cultura do povo se expressa por meio de cantos, mitos, danças, rezas e lugares sagrados. O principal ritual cultural e espiritual da aldeia é o Toré, tradicional entre os povos indígenas do Ceará.



A aldeia é reconhecida por ter a primeira cacique mulher do Brasil, Maria de Lourdes da Conceição Alves (Cacique Pequena), natural da primeira capital do Ceará. Em 2010, devido à saúde debilitada, ela nomeou duas filhas como sucessoras: Juliana Alves (Cacique Irê) e Maria da Conceição (Cacique Jurema), estabelecendo o primeiro cacicado triplo feminino do Estado.