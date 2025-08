Justin Timberlake revela que foi diagnosticado com doença de Lyme

Foto: Ethan Miller LAS VEGAS, NV - JANUARY 09: Recording artist/actor Justin Timberlake appears during a Panasonic press event to announce Myspace TV, a social TV service that will be available on Panasonic connected televisions, at The Venetian for the 2012 International Consumer Electronics Show (CES) January 9, 2012 in Las Vegas, Nevada. CES, the world's largest annual consumer technology trade show, runs from January 10-13 and is expected to feature 2,700 exhibitors showing off their latest products and services to about 140,000 attendees. Ethan Miller/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

O príncipe do pop, Justin Timberlake, revelou nesta quinta-feira (31) que foi diagnosticado com a doença de Lyme, em uma publicação na qual também comemorou com seus fãs o fim de sua turnê mundial.

"Entre outras coisas, tenho lutado com alguns problemas de saúde, e fui diagnosticado com a doença de Lyme", escreveu o artista americano de 44 anos em sua conta no Instagram.

"Não digo isso para que sintam pena de mim, mas para dar uma ideia do que passei nos bastidores", acrescentou o ex-vocalista do NSYNC no post junto a várias fotos da turnê.

Timberlake recebeu algumas críticas por suas apresentações mais recentes na reta final da turnê "Forget Tomorrow". Sua aparência também foi motivo de conversa nas redes sociais, onde seus seguidores opinaram que parecia cansado.

O cantor também disse que estava relutante em tornar o diagnóstico público por considerar que era melhor preservar sua privacidade.

"Mas estou tentando ser mais transparente sobre minhas dificuldades, para que não sejam mal interpretadas."

A doença de Lyme geralmente é contraída devido à picada de um carrapato portador da bactéria Borrelia, explica a ONG médica Mayo Clinic.

Febre, dor de cabeça, fadiga e rigidez articular são alguns dos sintomas iniciais da doença, que também pode afetar o sistema nervoso e o coração se não for tratada a tempo.

"Viver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente", escreveu Timberlake.

"Quando recebi o diagnóstico, fiquei em choque. Mas pelo menos pude entender por que podia estar no palco e sentir uma dor massiva nos nervos, ou muita fadiga, ou mal-estar", comentou.

Outros artistas como Shania Twain, Avril Lavigne e Justin Bieber também revelaram no passado sofrer da doença que afeta dezenas de milhares de americanos todos os anos.

Timberlake, casado com a atriz Jessica Biel e pai de dois filhos, enfrentou vários desafios durante sua turnê mundial que começou em abril de 2024, incluindo ter sido detido por dirigir embriagado em Nova York no ano passado.

