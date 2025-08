Chefe de grupo criminoso tenta fugir nadando o Rio Ceará, mas desiste e é preso em Fortaleza

Foto: Divulgação/ Leonardo Albuquerque (Ascom PC-CE) Imagem de apoio ilustrativo. Homem foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na Barra do Ceará

Um chefe de um grupo criminoso com atuação no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, foi preso na noite dessa quinta-feira, 31, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O suspeito, de 27 anos, tentou fugir dos agentes atravessando a nado o Rio do Ceará, mas desistiu e foi preso pelos agentes.

As diligências tiveram início após os policiais identificarem que o homem era responsável pela venda de drogas a partir de uma comunidade localizada próxima à orla da Barra do Ceará. Ao chegar no local, perceberam uma movimentação suspeita em uma residência.

No local, dois homens perceberam a presença policial e fugiram pulando telhados de casas vizinhas. Na residência, os agentes encontraram uma bolsa aberta com tabletes e trouxinhas de maconha em cima do sofá, totalizando 189 gramas da droga.

Também foram encontrados 29 gramas de cocaína, quatro gramas de crack, uma balança de precisão, material para embalar drogas e um caderno de anotações na casa. Ainda nas diligências, foi identificado que um dos suspeitos estava fugindo nadando pelo rio.

Conforme os policiais da 23º Distrito Policial (23º DP), o suspeito desistiu de atravessar o rio e foi capturado. Ele foi preso e conduzido pelos policiais até a unidade local da PC-CE. Os entorpecentes também foram encaminhados para a unidade.

No local, o suspeito foi autuado pela prática criminosa de tráfico de drogas e foi colocado à disposição da Justiça. O 23º Distrito Policial (23º DP) segue em diligências no intuito de capturar outros suspeitos na região.