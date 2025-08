Réus acusados de matar jovem que saía de igreja são condenados a 28 e 43 anos de prisão

Foto: Reprodução/redes sociais NATANY Alves foi sequestrada e assassinada em Quixeramobim

Os réus acusados de matar Natany Alves, de 20 anos, foram condenados a 28 anos e a 43 anos de prisão. A vítima foi abordada pelos criminosos na saída da igreja, em Quixeramobim, a 212 quilômetros de Fortaleza.

Natany entrava no próprio carro e os criminosos chegaram armados e a levaram a um matagal, onde foi morta. O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro deste ano e o julgamento que condenou os três homens foi concluído nesta sexta-feira, 1º.

O crime de latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu em fevereiro deste ano na região do Sertão Central do Estado. A sentença foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá.

Francisco Teodósio Ramos Neto e Jardson do Nascimento Silva foram condenados a cumprir a pena de 28 anos e três meses, cada um, pelos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa, além do latrocínio.

O réu Francisco Márcio Freire foi sentenciado a 43 anos e dois meses de prisão pelos mesmos delitos e também por tentativa de estupro

Crime gerou comoção e revolta

A vítima havia saído da igreja onde congregava, em Quixeramobim, e estrava no próprio automóvel quando foi surpreendida pelo trio. Os homens se aproximaram do carro de forma separada e abordaram a moça juntos. Ela foi mantida dentro do veículo e os criminosos percorreram quilômetros até um matagal.

Natany foi morta e teve o corpo abandonado no local. O intuito dos criminosos seria o de subtrair o veículo da vítima. Os homens agiam como andarilhos nos municípios e eram dependentes químicos.

Márcio Freire, anos antes do crime, se apresentava como pastor nas redes sociais e divulgava campanhas beneficentes.

Natany Alves era estudante do segundo semestre do curso de Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). A instituição e a Prefeitura de Quixeramobim manifestaram pesar sobre o caso e decretaram luto.

Após ocultar o corpo da vítima e abandonar o veículo os três fugiram, mas foram capturados e confessaram o crime. Eles levaram a Polícia ao local do crime.