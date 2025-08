Tarifaço oficializado

Foto: O POVO Capa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na última quarta-feira, 30, o decreto que oficializou tarifas de 50% aos produtos exportados pelo Brasil. Contudo, decreto veio com uma extensa lista de exceções. Ficaram de fora da alíquota alguns dos produtos mais importantes na pauta de exportações brasileira para o mercado americano, como o suco de laranja, celulose e os aviões da Embraer. No total, são 694 exceções. Os detalhes do decreto americano figuraram em reportagem e na manchete da edição de quinta-feira, 31, do O POVO.