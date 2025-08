Foto: FÁBIO LIMA 84 municípios do Ceará recebem kits para Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher

Em uma iniciativa voltada ao fortalecimento das políticas públicas para mulheres, 84 municípios do Ceará foram contemplados com kits de estruturação para os Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher.

A solenidade realizada nesta segunda-feira, 4, no Palácio da Abolição, contou com a presença da vice-governadora Jade Romero, da secretária das Mulheres e presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Lia Gomes, além de outras autoridades

A entrega foi conduzida pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Mulheres. Os kits entregues são compostos por computador, mesa, cadeira, folders informativos e cartilhas educativas. Os materiais irão reforçar a atuação dos conselhos locais no enfrentamento à violência de gênero e na promoção de políticas públicas voltadas às mulheres.

Para Jade Romero, a entrega representa um passo estratégico na consolidação da política estadual de atenção às mulheres.

“Essa iniciativa fortalece os 86 conselhos municipais existentes no Estado, oferecendo condições para que desempenhem seu papel de acompanhar, cobrar e participar da formulação de políticas públicas. Em muitos municípios, esses conselhos são pontos de apoio direto para mulheres em situação de violência”, destacou a vice-governadora.

Segundo ela, a medida se soma a outras ações do governo, como a meta de implantação de 10 Casas da Mulher Cearense em todo o Ceará. “Já temos quatro em funcionamento, três em construção e mais três em processo de implantação. Todas articuladas com os conselhos e organismos municipais, como as Salas Lilás”, afirmou.

A importância da rede de proteção nos interiores

A secretária Lia Gomes enfatizou a importância de interiorizar a rede de proteção, especialmente para mulheres que vivem em cidades distantes dos grandes centros.

“Muitas vezes, elas não têm dinheiro sequer para o transporte até as casas regionais. É por isso que estamos acelerando a criação de unidades municipais. As que já existem têm recebido mulheres que antes nem procuravam ajuda por conta da distância”, destacou.

Lia também pontuou que fortalecer os conselhos é ampliar a capacidade de articulação com as prefeituras, secretarias e demais órgãos públicos. “As políticas para mulheres são transversais. Passam pela educação, pela saúde, pela segurança, pela empregabilidade. É preciso integrar essas frentes para gerar impacto real na vida das mulheres cearenses”, disse.

Subnotificação de feminicídios no Estado

A questão da subnotificação de feminicídios no Ceará também foi abordada durante a solenidade. Lia Gomes reconheceu o desafio, mas afirmou que o tema já está em diálogo com a Secretaria da Segurança Pública. Jade Romero complementou destacando que, desde 2023, existe uma portaria da Polícia Civil que determina que todos os homicídios de mulheres sejam inicialmente registrados como feminicídio.

“Durante a investigação, pode haver reclassificação, mas o ponto de partida já considera a possibilidade de crime de gênero. É um avanço, assim como a criação da Coordenadoria de Violência Doméstica dentro da SSPDS e a atuação do GAV, que acompanha mais de 3.000 mulheres em situação de risco”, explicou.

Para as conselheiras municipais, o recebimento dos kits é mais do que um apoio logístico

Stephanie Mineiro, do Conselho Municipal de Pedra Branca, descreveu o momento como “grandiosidade”. “Nosso conselho é atuante. Realizamos palestras, blitz educativas, rodas de conversa e atendimentos discretos. Esses kits vão nos ajudar a registrar e organizar melhor nosso trabalho. Só temos a agradecer”, afirmou.

De Camocim, a secretária da Mulher, Lúcia Melo e a prefeita Betinha Magalhães comemoraram a entrega como uma conquista de uma gestão voltada à equidade.

“A criação da Secretaria das Mulheres em Camocim foi uma ousadia necessária. Com uma rede de apoio que inclui advogado, psicólogo e assistente social, atuamos na proteção e no empoderamento feminino. Esse kit vem fortalecer ainda mais nossas ações, especialmente nesse Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher”, disse a prefeita.

A secretária Lúcia Melo reforçou: “Agosto não pode ser só um mês de denúncia. É também o mês de pensar alternativas, como o empreendedorismo e a autonomia financeira das mulheres. Já tivemos nossa conferência municipal, com participação ampla da comunidade. Agora, com mais estrutura, vamos ampliar nosso alcance.” (Colaborou Kleber Carvalo)

Municípios contemplados

Entre os municípios que receberam os kits estão Acopiara, Amontada, Araripe, Barbalha, Beberibe, Boa Viagem, Camocim, Crato, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral, Tauá, Várzea Alegre, entre outros. A lista completa inclui 84 cidades das mais diversas regiões do Estado. Confira a lista completa:

Acopiara

Aiuaba

Amontada

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Banabuiú

Barbalha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Cedro

Crato

Eusébio

Farias Brito

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Granjeiro

Groaíras

Guaiúba

Guaramiranga

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Irauçuba

Itaitinga

Itapipoca

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jati

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Maracanaú

Maranguape

Mauriti

Meruoca

Milagres

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Novo Oriente

Orós

Pacoti

Paraipaba

Pedra Branca

Pindoretama

Piquet Carneiro

Porteiras

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Russas

Santa Quitéria

Santana do Acaraú

Santana do Cariri

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tauá

Varjota

Várzea Alegre.