Casa do Cidadão do Shopping Iguatemi ganha Sala Sensorial

A Casa do Cidadão localizada dentro do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, passa a contar agora com uma Sala Sensorial voltada para pessoas com autismo e com deficiências ocultas. Espaço, inaugurado na tarde desta segunda-feira, 4, é o sétimo instalado em equipamentos públicos de cidadania do Estado.

Compartimento foi articulado para acolher usuários que se encaixam nesse perfil, reduzindo a ansiedade e o estresse que eles podem chegar a sentir durante os atendimentos. Local oferece estímulos sociais controlados, por meio da utilização de luzes, texturas e utensílios próprios para isso.

Presente na inauguração, a titular da Secretaria da Proteção Social (SPS), Jade Romero, destacou no evento que os espaços de cidadania estaduais estão sendo adaptados para garantir a inclusão das famílias neurodivergentes e o acesso das crianças com autismo ou outras neourodivergêncis a cidadania.

"Nós vamos seguir investindo nessas políticas de inclusão e sempre com um olhar atento pras famílias neurodivergentes do nosso Estado", frisou a vice-governadora do Ceará.

Sala busca auxiliar atendimento

Thais Marques, coordenadora da Casa do Cidadão no Iguatemi, também esteve na inauguração e frisou que já havia a necessidade do equipamento ter um espaço integrado desse porte.

"A gente sentia muita falta desses espaços, porque as crianças, às vezes, mesmo que não demore muito para ser atendida, algumas ficam mais inquietas de esperar, e agora com a Sala Sensorial elas já ficam ali passando um tempinho, brincando enquanto são chamadas", destaca, completando que serviço também é um incentivo para que as mães atípicas consigam ter acesso aos serviços que são oferecidos na casa.

Bárbara Rodrigues, 26, foi a primeira a precisar do espaço. Ela é mãe de Lucas Miguel, 5, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e depois de um tempo ambientando o filho dentro da sala deixou ele sendo acolhido para receber atendimento.

Alheio a ausência da genitora, o pequeno se divertia dentro da sala colorida. Ele brincava com dois personagens animados que foram levados ao local para a inauguração e se revezava entre os novos amigos e pular na piscina de bolinhas. Havia também quadros para desenhos e objetos como abafadores.

"É muito bom para as mães que têm filhos neurodivergentes, para a gente conseguir fazer um serviço mais tranquilo (...) Eles entram em crise quando eles esperam muito", reflete a dona de casa.

Além da unidade no Iguatemi, as Casas do Cidadão localizadas nos shoppings Benfica e RioMar Kennedy também contam uma Sala Sensorial. Espaço de acolhimento desse porte também já foi instalado no vapt Vupt Antônio Bezerra, Messejana, Sobral e Juazeiro do Norte.

Serviço

Cidadãos que desejarem atendimento para serviços como emissão de documentos, além de demandas relacionadas ao Sine, CAGECE, AMC e ao Cadastro Único (CadÚnico), vinculado à SDHDS, podem procurar qualquer uma das unidades.O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com agendamento disponível no site da Secretaria da Proteção Social do Ceará.