Policial militar do Ceará morre após mal súbito em atividade de operações táticas no RN

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO IGOR Irlei de Sousa era lotado no Bepi

Um policial militar do Ceará morreu após sofrer um mal súbito durante uma instrução aquática da disciplina de Operações Ribeirinhas, do Curso de Operações Táticas Rurais (Cotar), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira, 4, nas instalações do 3º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais, em Natal, no Rio Grande do Norte (RN).

O soldado foi identificado como Igor Irlei Dedino Carvalho, de 38 anos, e era lotado no Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), da corporação cearense. O POVO apurou que o exercício foi realizado com uso de fuzil em uma piscina. O policial realizada a atividade normalmente quando teria “apagado” durante a prática.

Leia Mais | Corrupção policial na Grande Messejana: câmeras em viaturas incriminaram PMs



Na ocorrência, um médico e dois enfermeiros prestaram os primeiros socorros ao soldado e, em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Naval de Natal. No unidade de saúde, o soldado não respondeu aos procedimentos de ressuscitação e veio a óbito.

Ao O POVO, a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp) confirmou o óbito do policial. A instituição esclareceu que a atividade acadêmica estava regulamentada e autorizada por uma nota de instrução, em conformidade com o Regime Escolar da entidade.

Ainda de acordo com a Aesp, apesar do cumprimento dos protocolos, a gestão superior da instituição informou que determinou a instauração de uma investigação preliminar para apurar as circunstâncias do ocorrido. A Academia também manifestou solidariedade à família e aos amigos do soldado “neste momento de imensa dor”.

A Marinha do Brasil informou, em nota, que o Núcleo de Assistência Social do Comando do 3º Distrito Naval foi disponibilizado nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará para apoio diante da ocorrência e manifestou solidariedade aos familiares do policial.

“A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido durante o Curso de Operações Táticas Rurais da Polícia Militar do Estado do Ceará, e solidariza-se com aquela corporação, familiares e amigos do Soldado”, disse, em nota.



A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do comandante da 4ª Cia/Bepi, Capitão João Queiroga. emitiu nota de pesar. "O Soldado Irlei chamava atenção por sua vontade de buscar conhecimento, sempre solícito as missões da PMCE, disciplinado e amigo aos seus irmãos de farda, já deixa saudades", disse.

Atualizada às 12h03min