Festival Zepelim 2025 anuncia Marina Sena e Yago Oproprio como atrações

Foto: Rogério Von Kruger/Divulgação/TIM ￼MARINA Sena é a primeira atração confirmada

Os artistas Marina Sena e Yago Oproprio foram os primeiros a serem confirmados na programação do Festival Zepelim 2025. As novidades foram anunciadas ontem, 6, nas redes sociais do evento de música.

Marcada para ocorrer no dia 15 de novembro, a nova edição do Zepelim será realizada mais uma vez no Marina Park, em Fortaleza.

Esta será a quarta vez que a cantora mineira participa do Festival Zepelim. Marina esteve nas edições de 2022, 2023 e 2024 do evento cearense. Marina apresenta no Zep a turnê “Coisas Naturais”.

Já a segunda atração anunciada, Yago Oproprio é apresentado pelo festival como um dos nomes mais potentes da nova geração do rap nacional. Ele foi indicado ao Grammy Latino 2024 e foi destaque no Prêmio Multishow com o disco “Oproprio”.

As vendas de ingressos e as novas atrações que vão compor a programação deste ano devem ser divulgadas nas redes sociais em breve.



Festival Zepelim chega à quarta edição em 2025

Realizado pela primeira vez em 2022, o Festival Zepelim ganha destaque nas atrações musicais, mas também funciona como vitrine na moda, nos empreendimentos, na gastronomia e nas artes em suas edições.

A programação musical é dividida em dois palcos e já contou com nomes como Ney Matogrosso, Luísa Sonza, Gilberto Gil, Seu Jorge, BaianaSystem e Pabllo Vittar nas edições anteriores.

Festival Zepelim 2025

