Jornalistas do O POVO concorrem ao prêmio 100 +Admirados do Brasil

Foto: Montagem/Camila de Almeida/Samuel Setubal/Fernanda Barros Da esquerda para a direita: Demitri Túlio, Irna Cavalcante e Karyne Lane

Três dos quatro jornalistas que representam o Nordeste na premiação 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros são do O POVO. Os nomes de Demitri Túlio, editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual, Irna Cavalcante, editora-adjunta da editoria de Economia, e Karyne Lane, repórter do O POVO+, foram selecionados entre mais de 2.300 indicados de todo o Brasil.

Entre os classificados estão profissionais de todas as regiões e de praticamente todas as plataformas editoriais (televisão, rádio, jornal, revista, web) que trabalham com texto e imagem.

Os três jornalistas do O POVO seguem para a segunda fase que elegerá os vencedores a partir da escolha do público.

A votação já está aberta e segue até segunda-feira, dia 11 de agosto, por meio do site.

Esta é a terceira edição do prêmio 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros, uma organização do Jornalistas&Cia em parceria com o Portal dos Jornalistas que tem o objetivo de reconhecer os profissionais mais respeitados e influentes da imprensa nacional.

Além da seleção dos 100 +Admirados, esta etapa também definirá os 10 jornalistas mais votados de 2025 e os cinco destaques regionais, representando diferentes áreas do País.