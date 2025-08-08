Quatro pessoas são baleadas no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Foto: Reprodução/Redes Sociais ￼ENTRE as vítimas estariam duas crianças

Quatro pessoas foram baleadas no início da noite desta quinta-feira, 7, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. O POVO apurou que as vítimas foram duas crianças e dois adultos, sendo um homem e uma mulher. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

As crianças e a mulher foram baleadas na rua Novo Farol, enquanto o homem teria sido baleado nas proximidades. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) limitou-se a informar que registrou uma "ocorrência de lesão corporal no bairro Vicente Pinzón".

“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em conjunto com a PMCE realizam diligências na região. A ocorrência segue em andamento", afirmou a pasta em nota enviada as 20h07min desta quinta.



O POVO tem mostrado que, desde o final de junho, o Vicente Pinzón mergulhou em uma espiral de violência, com o registro de diversos assassinatos e tiroteios.



As facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) têm disputado o domínio do bairro. Levantamento do O POVO aponta que, entre os dias 28 de junho e 30 de julho, 12 homicídios foram registrados no bairro.



O conflito teve início após uma liderança da GDE — identificada como Ronald Pinto dos Santos, "o Bicho Feio" — deixar a facção e se aliar ao CV. Desde então, o Vicente Pinzón, que tinha hegemonia da GDE, passou a registrar uma guerra entre aqueles que permaneceram na facção cearense e aqueles que continuaram seguindo Ronald, que ganhou apoio de faccionados do CV de outros bairros da região. (Com informações de Jéssika Sisnando)

