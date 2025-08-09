Museu do Corpo de Bombeiros é inaugurado em solenidade do centenário da corporação

Foto: FERNANDA BARROS ￼CENTENÁRIO da Corporação também foi celebrado

Em comemoração aos 100 anos da corporação, foi inaugurado o Museu do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O equipamento localizado no Casarão Vermelho, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, foi aberto oficialmente na solenidade de aniversário do CBMCE nesta sexta-feira, 8.

A solenidade contou com a presença de autoridades como o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Cláudio Barreto, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, a primeira-dama do Ceará, Lia Freitas e os ex-governadores Lúcio Alcântara e Gonzaga Mota.

No museu, um acervo montado para contar a história dos homens que vivem pelo lema "vidas alheias, riquezas salvar" ao longo destes cem anos. Conforme o pesquisador Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez, o CBMCE surgiu como um pequeno grupo em 1925 e foi crescendo até se tornar a corporação grandiosa que é hoje.

"Este prédio que estamos hoje tem 91 anos e é muito importante que todos os momentos do Corpo de Bombeiros sejam eternizados em um museu como uma forma de perpetuar este legado e que as pessoas tenham cada vez mais a oportunidade de conhecê-los", diz Nirez.

A cerimônia foi tomada por aplausos, por emoção e reconhecimento do trabalho daqueles que já se foram e por aqueles que ainda se arriscam pelo bem comum. "Se o passado nos honra, o futuro nos aguarda", disse o comandante Geral, Cláudio Barreto, em seu discurso. Ele pontuou que celebrar 100 anos é uma alegria imensa para os "homens e mulheres do fogo".

"Trabalhamos em prol das pessoas com muito carinho e dedicação e, hoje, estamos aqui para celebrar. Portanto, nosso lema sempre continuará de vidas alheias e riquezas salvar. E este museu servirá para que as pessoas nos conheçam e conheçam a história da corporação", disse.

Além disso, algumas autoridades presentes foram homenageadas com a medalha comemorativa dos 100 anos do CBMCE, como a titular da Secretaria de Direitos Humanos (Sedih), Socorro França, a senadora da república Augusta Brito, a ex-governadora do Ceará, Izolda Cela, e a cantora Solange Almeida — que após o evento subiu ao palco para um show gratuito.

Com o fim das homenagens, os presentes se uniram à banda do CBMCE e entoaram a Canção do Soldado do Fogo. Logo em seguida, houve uma queima de fogos e uma visita guiada às dependências do novo museu.

Museu do CBMCE será aberto à população; saiba como visitar

Conforme do comandante Cláudio Barreto, a partir da próxima semana o público já poderá visitar a unidade na antiga sede do Corpo de Bombeiros, basta procurar os membros da corporação. A prioridade das visitas será das escolas — como o Colégio de bombeiros, o Colégio da PMCE, o Colégio Militar e demais escolas da rede pública de Fortaleza.

Serviço

Museu do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Endereço: rua Oto de Alencar, 215, Jacarecanga - Fortaleza

Local: Casarão Vermelho, antiga sede da Corporação