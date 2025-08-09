Porto de Fortaleza inicia exportação da safra de frutas com primeiro embarque para a Europa

Foto: André Alencar/Companhia Docas Navio Kourou, de bandeira francesa, atracado no Porto de Fortaleza para o primeiro embarque da safra 2025 de frutas com destino à Europa

O Porto de Fortaleza deu início à temporada anual de exportações da safra de frutas, que seguirá até dezembro. A expectativa para este ano é de crescimento no volume embarcado de melão, manga, uva e melancia, com destino ao mercado europeu.



O primeiro navio da temporada, o Kourou, embarcação de bandeira francesa operada pela CMA CGM, com 190 metros de comprimento e 31 metros de largura, está atracado no berço 106 e parte nesta quinta-feira, 7, para o Porto de Roterdã, na Holanda.



Segundo a CMA Terminals, subsidiária da CMA CGM e administradora transitória do Terminal de Contêineres do Porto de Fortaleza, já foram embarcados 410 contêineres com frutas, enquanto outros 915 contêineres vazios chegaram para serem gradualmente carregados ao longo das próximas duas semanas.



O aumento da oferta, registrado tradicionalmente a partir de setembro, também vai impactar a logística. A partir do próximo mês, dois navios por semana farão a rota Fortaleza–Europa, dobrando a frequência atual. A operação reforçada será mantida até dezembro, acompanhando o pico da safra.



