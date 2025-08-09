TopBus abandona modelo por aplicativo e passa a operar com rota fixa em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA A passagem terá preço fixo de R$ 6,00, valor estabelecido para o novo modelo de operação.

O serviço de transporte TopBus, criado como uma alternativa inovadora de mobilidade por aplicativo — permitindo solicitar vans de forma semelhante a carros ou motos — passa por uma mudança significativa. A partir desta sexta-feira, 8, ele passa a funcionar apenas com linha fixa e alta frequência, deixando para trás o modelo sob demanda via app.

O formato anterior, adotado nos últimos cinco anos, não tinha rota fixa e atendia exclusivamente aos chamados feitos pelo aplicativo. Chegou a operar com 44 veículos, mas enfrentou forte concorrência e dificuldades financeiras, passando por diversas reformulações.

Com a mudança, a tarifa será fixa em R$ 6,00. A rota 001 ligará a UPA da Praia do Futuro à Rodoviária do Antônio Bezerra, em ambos os sentidos, passando por pontos como Shopping Riomar Papicu, Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Praia de Iracema, Estação das Artes e Riomar Kennedy.

Com a frota reduzida, o serviço ainda contará com 22 vans, do modelo Sprinter, ainda equipadas com teto alto, ar-condicionado, câmeras de segurança e tomadas USB para os passageiros.

Estratégia para sustentabilidade

Em entrevista ao O POVO CBN, o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreiro, explica que a alteração busca “pivotar” — termo usado no meio das startups para indicar uma mudança estratégica — em busca de um formato sustentável. “As decisões sobre expansão, corte ou mudança de itinerário serão tomadas rapidamente, conforme os sinais dos passageiros. Caso o serviço se equilibre e funcione, o objetivo é entender os pontos fortes para escalar e expandir para o restante da Cidade”, disse.

O período inicial de avaliação terá duração mínima de um mês. Antes da mudança, o TopBus atendia cerca de 33 bairros da capital e chegou a ampliar sua cobertura, em novembro de 2024, para áreas como Henrique Jorge, Seis Bocas e entorno do Terminal Antônio Bezerra, do Hospital Unimed, do Ministério Público do Ceará e do Colégio Cívico Militar.

Nas redes sociais, a empresa informou que, para manter o modelo por aplicativo, seriam necessários investimentos acima da disponibilidade orçamentária dos atuais investidores. Sobre o novo formato, destacou: “O serviço funcionará como um transporte coletivo sem aplicativo. Você se dirige até a parada e dá sinal com a mão quando ele estiver se aproximando”.

Repercussão entre usuários

Para alguns passageiros, a mudança é bem-vinda. Ryan Cândido, 21, avalia que o custo-benefício compensa. “Prefiro ir até o Terminal Antônio Bezerra e pegar um TopBus de lá para a praia. Acho que é uma opção mais segura, principalmente para ir a shoppings, ao Centro ou à Praia de Iracema, destinos em que o risco de assalto de ônibus é maior”, afirma.

Já a produtora de eventos Lara Albuquerque, 28, demonstra ceticismo quanto à rota fixa. Ela usava o serviço para ir ao Centro, onde trabalha no Theatro José de Alencar, e para voltar para casa após eventos que terminavam de madrugada, especialmente nas regiões do Dragão do Mar e Praia do Futuro.

“Quando diminuíram a rota e o Iguatemi saiu, ficou inútil para mim o aplicativo. Tive que voltar a pegar condução, mas para mim era melhor o TopBus”, diz. Para Lara, “essa rota fixa talvez funcione para quem foi contemplado, mas infelizmente se perdeu muitos usuários”.

