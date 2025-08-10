Acidente entre carreta e ônibus deixa 11 mortos e mais de 40 feridos em MT

Foto: Reprodução X / @sputnik_brasil 6 pessoas se encontram em estado moderado, 12 em estado grave e oito com ferimentos leves

Na noite da última sexta-feira, 8, uma batida entre uma carreta e um ônibus de viagem interestadual deixou 11 mortos e 46 feridos, no km 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso (MT).

As primeiras informações indicam que o ônibus saiu de Cuiabá e estava a cerca de três horas do destino final, a cidade de Sinop, quando bateu contra a carreta às 21h40min.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada, e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Segundo a Nova Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trecho, 26 pessoas se encontram em estado moderado, 12 em estado grave e oito com ferimentos leves.

O motorista da carreta está entre os pacientes internados em condição crítica. Em nota ao portal G1, a empresa de transportes Rio Novo, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente e informou que equipes já estão no local e nos hospitais para prestar apoio às vítimas e familiares.

Além disso, a empresa disponibilizou um canal exclusivo para atendimento, informações e suporte. A perícia foi finalizada na madrugada do sábado, 9. Pela manhã equipes da Nova Rota aturaram na retirada dos veículos e na limpeza da pista.

De acordo com a concessionária, a remoção é considerada complexa devido à seriedade do acidente e ao tamanho dos veículos envolvidos. A concessionária aconselhou os motoristas a aumentarem a atenção ao atravessar o trecho. A causa do acidente está sendo apurada.

