Evandro e Elmano empossam novos Agentes de Relações Comunitárias em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS ￼479 agentes tomaram posse

A Prefeitura de Fortaleza empossou, neste sábado, 9, no Ginásio do Sesc Fortaleza, no Centro da Capital, 479 Agentes de Relações Comunitárias e Cidadania (Arcc). Atuando de forma voluntária, os agentes têm como missão identificar as necessidades de suas comunidades e repassá-las à gestão municipal, contribuindo para a construção de políticas públicas mais efetivas e alinhadas com os territórios.



A cerimônia de posse contou com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT); do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); do secretário de Relações Comunitárias, André Barbosa, e da primeira-dama do município Cristiane Leitão; além de outros secretários municipais e estaduais, deputados e vereadores.

Durante o evento, o prefeito Evandro Leitão falou brevemente e destacou o papel estratégico dos agentes como elo entre o poder público e a população. “Valorizar e reconhecer os Agentes de Relações Comunitárias e Cidadania é dar visibilidade aos representantes que estão mais próximos da população, que conhecem de perto a realidade de suas comunidades e atuam diretamente nos territórios. Todo esse movimento é extremamente positivo e sempre será uma prioridade da nossa gestão”, afirmou.

Ainda recuperando-se de uma virose, Leitão deixou o evento durante a cerimônia. Os agentes foram eleitos por meio de voto secreto, em processo realizado entre 19 de maio e 3 de junho, com o uso de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). 127.211 pessoas participaram do processo eleitoral que ocorreu em 78 locais de votação distribuídos nas 12 Regionais de Fortaleza.

André Barbosa destacou o papel que os agentes desempenham. “Prestam um valioso serviço à cidade, sendo verdadeiros parceiros da administração pública. Com essa união, damos mais um passo rumo a uma Capital que pertença a todos”.

O governador Elmano de Freitas também reconheceu a dedicação dos agentes. “Muitas vezes, essas pessoas tiram o tempo que teriam com suas famílias para trabalhar em benefício da comunidade. Muitas vezes, ficamos em gabinetes, cheios de reunião, e precisamos que exista uma conexão com o dia a dia. A necessidade do povo é urgente, e eu e o Evandro estamos juntos, de mãos dadas, escutando o povo”.