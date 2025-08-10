Prisão domiciliar decretada

Foto: o povo capa

Por violação de medidas cautelares, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na última segunda-feira, 4, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente, que é réu em ação penal acusado de liderar um plano de golpe de Estado no País após a eleição de 2022, também teve celulares apreendidos. Moraes apontou descumprimento deliberado por Bolsonaro das medidas restritivas, como a proibição o uso de redes sociais, mesmo por meio de terceiros. Detalhes e desdobramentos da decisão ganharam a manchete do O POVO de terça-feira, 5.