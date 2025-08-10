Putin telefona para Lula e líderes falam sobre guerra na Ucrânia e Brics

Foto: Reprodução/Agência Gov (Ricardo Stuckert / PR) ￼LULA e Putin falaram por telefonema

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um telefonema do presidente russo, Vladimir Putin, no sábado, 9, e ambos conversaram sobre o Brics e a guerra na Ucrânia. Lula expressou a disposição do Brasil de contribuir para uma saída pacífica para o conflito.

O telefonema entre os dois líderes aconteceu dias antes de uma reunião entre Putin e o presidente americano, Donald Trump, na próxima semana, no Alasca, visando encontrar um caminho para pôr fim à guerra iniciada há mais de três anos.

Durante a conversa, que durou aproximadamente 40 minutos, Putin "compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia", e "agradeceu o empenho e interesse do Brasil no tema", segundo nota do Palácio do Planalto.

Lula "enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário", acrescentou o comunicado.

Em outra nota, o Kremlin ressaltou que o presidente brasileiro "expressou apoio aos esforços destinados a ajudar a resolver a crise ucraniana". Trump e Putin vão se encontrar em 15 de agosto para tentar pôr fim ao conflito na Ucrânia, apesar das múltiplas advertências ucranianas e de países europeus de que Kiev deveria participar das negociações.

O Palácio do Planalto lembrou que Brasil e China lançaram, em setembro de 2024, "um grupo de amigos" para se colocar à disposição das partes quando quisessem discutir a paz.