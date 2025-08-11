Cearenses precisam pagar mais de R$ 3 mil para dirigir; veja ranking nacional

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação

Os cearenses que desejam tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir na categoria AB (moto e carro) precisam desembolsar, em média, R$ 3.020,97, conforme o ranking divulgado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O valor é o 14º mais caro do País, com o Rio Grande do Sul apresentando o custo mais alto, de aproximadamente R$ 4.951,35. Veja o ranking completo mais abaixo.

Mato Grosso do Sul ocupa a segunda colocação: lá, tirar a carteira de motorista sai por cerca de R$ 4.477,95. Por outro lado, o menor preço é encontrado na Paraíba (R$ 1.950,40).

Conforme a pesquisa Perfil do Condutor Brasileiro, do Instituto Nexus, 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e 32% ainda não se habilitaram devido ao alto custo.

Além disso, 80% consideram a CNH cara ou muito cara e 66% dizem que o preço cobrado não condiz com o serviço entregue.

Entre os brasileiros com renda familiar de até um salário mínimo, 81% não possuem habilitação. A taxa de não habilitados também é expressiva nas regiões Nordeste (71%) e no Norte (64%).

Confira o preço médio da CNH pelo Brasil

Rio Grande do Sul: R$ 4.951,35



Mato Grosso do Sul: R$ 4.477,95



Bahia: R$ 4.120,75



Minas Gerais: R$ 3.968,15



Santa Catarina: R$ 3.906,90



Acre: R$ 3.906,60



Roraima: R$ 3.828,40



Amapá: R$ 3.780,47



Paraná: R$ 3.670,83



Amazonas: R$ 3.418,95



Pernambuco: R$ 3.416,44



Sergipe: R$ 3.049,97



Ceará: R$ 3.020,97



Distrito Federal: R$ 3.005,67



Tocantins: R$ 2.985,33



Mato Grosso: R$ 2.964,04



Maranhão: R$ 2.858,01



Rio Grande do Norte: R$ 2.806



Pará: R$ 2.802,45



Goiás: R$ 2.600,39



Rio de Janeiro: R$ 2.567,82



Piauí: R$ 2.401



Rondônia: R$ 2.355,22



Espírito Santo: R$ 2.338,76



Alagoas: R$ 2.069,14



São Paulo: R$ 1.983,90



Paraíba: R$ 1.950,40

Fim da obrigatoriedade



O ranking é trazido em um cenário de expectativa do Governo Federal em acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, por meio do projeto em elaboração do Ministério dos Transportes.

Conforme a pasta, o objetivo é democratizar o acesso da população à CNH, facilitando, inclusive, a qualificação para atividades profissionais, em especial para aqueles que buscam o primeiro emprego.

Conforme os estudos, o custo, atualmente na faixa de R$ 3,2 mil, poderá ser reduzido em até 80% para as categorias A e B — respectivamente motocicletas e veículos de passeio.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que, pelo projeto, as autoescolas continuariam oferecendo as aulas, ainda que não mais obrigatórias.

Atualmente é necessário, no mínimo, 20 horas de aula prática. Já a exigência de aprovação nas provas teórica e prática dos departamentos de trânsito (Detrans) será mantida.

Conforme a análise trazida pelo colunista do O POVO+, Boris Feldman, a declaração do titular da Pasta preocupou diversos setores da sociedade, pois os acidentes rodoviários são responsáveis por cerca de 40 mil mortes anualmente no Brasil. E a formação de condutores têm relevante papel na segurança viária.

“Ninguém ignora que o sistema de ensino das autoescolas é deficiente e sujeito a fraudes. Mas a solução não é eliminá-las, porém, aperfeiçoar o sistema através de um amplo debate com especialistas e entidades ligadas ao setor”, explica.

Governo Lula avalia pôr fim à obrigatoriedade da autoescola para CNH | O POVO NEWS

