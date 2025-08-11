Samu Quixeramobim ganha certificação internacional por atendimento a pacientes com AVC

Foto: Reprodução/Secretaria da Saúde Samu Ceará de Quixeramobim recebe recertificação internacional por qualidade do atendimento a pacientes com AVC

A Base Polo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará, em Quixeramobim, se destacou no cenário internacional de saúde ao receber, pela segunda vez consecutiva, o Selo Diamante do ESO Angels Awards, considerada a mais alta distinção concedida pelo programa global que avalia e certifica a qualidade do atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A nova placa de reconhecimento foi entregue na quarta-feira, 6, durante solenidade realizada na sede regional do Samu. O prêmio confirma que a unidade mantém um padrão de atuação baseado na rapidez, precisão e integração eficiente com a rede hospitalar, garantindo que cada minuto seja aproveitado para salvar vidas e reduzir sequelas.

Em dezembro de 2024, a cidade entrou para a história ao se tornar a primeira do Nordeste a receber o selo, sendo apontada como referência internacional no atendimento a emergências neurológicas dentro do “Programa Angels”. Conforme informações divulgadas pela Secretaria da Saúde, o Samu Ceará conta com equipes multidisciplinares formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em Enfermagem e socorristas, atuando 24 horas por dia e acionáveis pelo número 192.

Criada para qualificar centros de tratamento de AVC em todo o mundo, a iniciativa Angels é reconhecida pela padronização de protocolos, treinamento contínuo e integração entre unidades de saúde. No Ceará, além do HRSC e da Base Polo de Quixeramobim, também têm certificação os hospitais Regional do Cariri (Juazeiro do Norte), Regional Norte (Sobral) e Geral de Fortaleza (HGF).