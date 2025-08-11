Logo O POVO+
Samu Quixeramobim ganha certificação internacional por atendimento a pacientes com AVC
Farol

Samu Quixeramobim ganha certificação internacional por atendimento a pacientes com AVC

A certificação acontece pelo segundo consecutivo. Em 2024, a Base Polo do Samu 192 Ceará, em Quixeramobim, também se destacou no cenário internacional de saúde
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Samu Ceará de Quixeramobim recebe recertificação internacional por qualidade do atendimento a pacientes com AVC (Foto: Reprodução/Secretaria da Saúde)
Foto: Reprodução/Secretaria da Saúde Samu Ceará de Quixeramobim recebe recertificação internacional por qualidade do atendimento a pacientes com AVC

A Base Polo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará, em Quixeramobim, se destacou no cenário internacional de saúde ao receber, pela segunda vez consecutiva, o Selo Diamante do ESO Angels Awards, considerada a mais alta distinção concedida pelo programa global que avalia e certifica a qualidade do atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A nova placa de reconhecimento foi entregue na quarta-feira, 6, durante solenidade realizada na sede regional do Samu. O prêmio confirma que a unidade mantém um padrão de atuação baseado na rapidez, precisão e integração eficiente com a rede hospitalar, garantindo que cada minuto seja aproveitado para salvar vidas e reduzir sequelas.

Em dezembro de 2024, a cidade entrou para a história ao se tornar a primeira do Nordeste a receber o selo, sendo apontada como referência internacional no atendimento a emergências neurológicas dentro do “Programa Angels”. Conforme informações divulgadas pela Secretaria da Saúde, o Samu Ceará conta com equipes multidisciplinares formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em Enfermagem e socorristas, atuando 24 horas por dia e acionáveis pelo número 192.

Criada para qualificar centros de tratamento de AVC em todo o mundo, a iniciativa Angels é reconhecida pela padronização de protocolos, treinamento contínuo e integração entre unidades de saúde. No Ceará, além do HRSC e da Base Polo de Quixeramobim, também têm certificação os hospitais Regional do Cariri (Juazeiro do Norte), Regional Norte (Sobral) e Geral de Fortaleza (HGF).

O que você achou desse conteúdo?