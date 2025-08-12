Receita Federal e SDHDS doam meia tonelada de cabelo para perucas a pacientes com câncer

Foto: Samuel Setubal ￼A UJVP fará a confecção das perucas

Restaurando a autoestima de mulheres, adolescentes e crianças, uma parceria entre a Receita Federal e a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), doou meia tonelada de cabelo humano à confecção de perucas para mulheres, adolescentes e crianças em tratamento oncológico.

A cerimônia de entrega ocorreu na sede da União dos Jovens do Vicente Pinzón (UJVP), na rua Ponta Mar, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Após confeccionadas, as perucas serão entregues daqui um mês e meio, a pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade social, atendidos em hospitais, unidades básicas de saúde e instituições filantrópicas de Fortaleza, com prioridade para mulheres, adolescentes e crianças.

A iniciativa mobilizou costureiras locais, doadores anônimos e instituições sociais que atuam na causa.

Estiveram presentes a vice-prefeita e titular da SDHDS, Gabriella Aguiar; a primeira-dama, Cristiane Leitão; e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Cada beneficiário terá acesso a corte de cabelo personalizado — para adaptação ao uso da peruca —, orientações de uso e manutenção, além de um material informativo impresso com instruções sobre cuidados com a peruca e o couro cabeludo.

Ação eleva autoestima de pacientes em tratamento contra o câncer

A vice-prefeita e titular da SDHDS, Gabriella Aguiar, conta que é importante que o poder público trabalhe associado a ONGs e organizações sociais, assim chegando em áreas que o município e o Estado não conseguem.

“A gente fez esse compromisso de dar, além da formação das pessoas que estão aqui produzindo poderem em outros momentos também usarem esse aprendizado como meio de vida, mas também de oferecer às pessoas que estão em tratamento oncológico a possibilidade de trazer esses cabelos, esses fios de amor e de afeto", adiciona Gabriella.

Questionada sobre políticas públicas às mulheres em tratamento contra o câncer, Cristiane Leitão mencionou o plano Fortaleza Inclusiva, que visa enfrentar as vulnerabilidades sociais na Capital.

“É de suma importância fazer uma gestão compartilhada com o terceiro setor. Eles é que chegam nos territórios que muitas vezes o poder público não consegue chegar", acrescenta.

A presidente UJVP, Eloísa Menezes, conta que o intuito da ação é transformar a vida das pessoas que irão receber as perucas.

"Me sinto muito feliz porque eu sei que vai aumentar a autoestima dessas mulheres, né? A gente vai conseguir chegar lá na ponta e realmente transformar aquela vida. Eu fico maravilhada com isso", afirma.

A enfermeira e membro da instituição Mariana Sales relata que o projeto se torna maior ao ser trazido à comunidade. “Porque além da fabricação das perucas, nós também trabalhamos a capacitação profissional das mulheres aqui do bairro", explica.

"A gente entende que o tratamento oncológico afeta principalmente nas mulheres toda a feminilidade. O cabelo é um símbolo muito importante desse feminino. Então, devolver para elas é devolver a autoestima (...) É uma peruca de cabelo humano que vai se adaptar às necessidades dessa mulher".

A presidente da Associação Cearense das Mastectomizadas (Toque de Vida), Mary Dias, conta que a importância da ação é na recuperação da autoestima.

A mulher quando ela se olha, ela não tem ânimo de continuar um tratamento, ela pensa logo que é morte. (...) Então, é essa força que nós passamos para ela, junto com a autoestima que é a peruca. A peruca traz [uma] nova vida. Elas quando entram lá [no espaço] elas dizem que entraram mortas e saíram vivas", finaliza.

