Homem é condenado a 16 anos de prisão por matar namorado de ex-companheira em Fortaleza

Um homem foi condenado a 16 anos de prisão por matar o namorado da sua ex-companheira em julho do ano passado, no bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza. A decisão foi deferida pelo Tribunal da 1ª Vara do Júri de Fortaleza, nessa segunda-feira, 11.

Identificado como Raimundo Marcos de Sousa Silva, ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado contra a vítima. A motivação do crime aconteceu porque o sentenciado não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira, que estaria namorando a vítima.

O Júri acatou as teses do Ministério Público do Ceará (MPCE) e entendeu que Raimundo Marcos cometeu o crime por um motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Conforme a decisão, o condenado surpreendeu a vítima em seu local de trabalho, uma oficina mecânica especializada em motocicletas. No julgamento, o Ministério Público do Ceará foi representado pelo promotor de Justiça Marcus Renan Palácio de Morais Santos.

Ainda segundo a sentença, inconformado com o fim do relacionamento, o réu estaria perseguindo a ex-companheira. Ela já havia solicitado medidas protetivas contra Raimundo e namorava a vítima há cerca de um mês.

A sessão do júri ocorreu um ano e um mês depois do fato. O caso integrou o Programa Tempo de Justiça, iniciativa que busca julgar crimes dolosos contra a vida em até 400 dias após o crime.