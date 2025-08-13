Mutirão de empregos oferta 3 mil vagas para jovens em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA ￼MUTIRÃO foi realizado no Cuca José Walter

Neste mês de agosto, serão ofertadas aproximadamente três mil vagas para os jovens de Fortaleza, conforme o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana. As oportunidades são, por exemplo, para operador de caixa, consultor em vendas, assistente administrativo e também para o setor de informática.

Quem está buscando uma delas é a estudante Aline Gomes, de 16 anos, que deseja cursar Medicina Veterinária. Enquanto se prepara para o Enem, busca um emprego para ganhar experiência e ajudar nos custos de casa.

Já trabalhou por seis meses como recepcionista, mas precisou sair porque a rotina era cansativa, trabalhando de domingo a domingo com poucas folgas.

“A gente precisa fazer geralmente muito curso, porque tem uns que aceitam sem experiência, mas tem outros que é muito difícil já.”

O pensamento da adolescente é compartilhado pelo secretário do Trabalho. “No começo, a empresa pergunta: “Você tem qualificação? Você tem experiência? Você já trabalhou alguma vez?” E o jovem acaba entrando nesse ciclo de que ele não tem experiência e não tem oportunidade. Se ele não tem oportunidade, como ele vai ter experiência?”

Por isso, reforçou a importância do mutirão realizado nesta segunda, 12, no Cuca José Walter, em Fortaleza, seja para a qualificação profissional ou para a experiência. A ação, realizada em parceria com a prefeitura de Fortaleza, ocorre em alusão ao Dia Internacional da Juventude.

Ainda destacou outros serviços ofertados como a oferta do Ceará Credi aos que desejam empreender e a emissão do VaiVem, benefício que dá duas passagens diárias para desempregados em busca de trabalho.

“São várias ações para gerar oportunidade e dignidade para os nossos jovens. Estamos aqui para ajudar esses jovens a encontrar uma vaga de emprego ou o empreendedorismo através do Ceará Credi.”

Outro ponto abordado por Vladyson Viana é a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Fortaleza para implementar a qualificação. A ideia é intensificar essas atividades e realizar diversos cursos nos equipamentos da Rede Cuca espalhados pela Capital.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Antônio José Mota, também destacou esses benefícios. “Estamos aqui para trabalharmos de mãos dadas para levar emprego, renda, desenvolvimento econômico para o nosso jovem.”

Ele explica que para além do mutirão é possível obter mais informações sobre as vagas de trabalho nas unidades do Sine/IDT ou no site da instituição: www.idt.org.br.

“Quero dar uma boa vida para os meus pais”

Laís Palheta, de 17 anos, ainda não entrou no mercado de trabalho, mas já busca se preparar para esse momento, participando de cursos e melhorando seu currículo. Seu maior sonho é simples: “Quero dar uma boa vida para os meus pais, porque eles me deram tudo o que eu tenho hoje.”

Filha de pais que trabalham na área da culinária, herdou deles a paixão pela cozinha e pensa em seguir esse caminho, embora também considere a veterinária como opção de faculdade.

Mesmo sem experiência profissional, Laís tem consciência das dificuldades de conseguir o primeiro emprego, especialmente por acompanhar de perto a luta do irmão mais velho, que enfrentou longos períodos de procura sem sucesso.

“Eu via como isso era sufocante para ele, porque ele não conseguia encontrar algo que agradasse. Ou, se gostava, pediam experiência. Mas ele não tinha, já que seria o primeiro emprego. Por causa disso, eu vejo que é muito sufocante.”

Por outro lado, José Frota, de 30 anos, possui experiência, de fato, na informática, mas busca atualmente um emprego mais estável em qualquer área. Seu objetivo é alcançar estabilidade e abrir o próprio negócio, idealmente uma loja de importados.

Porém, considera sua maior dificuldade a introversão. “Acho que isso gera muita dificuldade para mim nas entrevistas. Já fiz várias, mas ultimamente não tenho conseguido.”





