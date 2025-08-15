Ciel acerta com CSA e se despede do Ferroviário após mais de dois anos

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Ciel foi o artilheiro da equipe no ano com 13 gols

O atacante Ciel, que atuou pelo Ferroviário na atual temporada, será jogador do CSA-AL. O camisa 99 aceitou a proposta da equipe alagoana e se despede do time coral após duas temporadas e meia. No tempo que atuou pelo clube da Barra do Ceará, marcou época por ser a principal referência técnica do elenco.

A informação inicial foi divulgada por Jorge Brunno e confirmada pelo Esportes O POVO.

Aos 43 anos, o centroavante assina com a equipe alagoana até o final da Série C e já está viajando para Maceió (AL). A saída de Ciel dá início a reformulação no elenco coral, visando a Copa Fares Lopes e a temporada 2026, uma vez que a equipe foi eliminada no primeiro mata-mata da Série D e não disputa mais competições nacionais no ano.

O CSA tem como maior objetivo o retorno a Série B do Campeonato Brasileiro e está encontrando dificuldades para alcançar a meta. O Azulão é o atual nono colocado, com 21 pontos, e passa por oscilações de desempenho e problemas internos na reta final da primeira fase da Série C.

Com três jogos em disputa, a equipe alagoana somou somente cinco pontos nos últimos 15 disputados. O técnico Higo Magalhães foi demitido e contratado novamente em menos de 20 dias. Na ocasião, o treinador foi dispensado pela sequência de maus resultados e recontratado porque o substituto, Márcio Fernandes, não melhorou o desempenho do time.

Ciel chega ao Azulão do Mutange para adicionar experiência na fase final da primeira etapa do torneio e "fazer sombra" a Tiago Marques, artilheiro da equipe com 16 gols marcados.

Pelo Ferroviário, o camisa 99 atuou em 101 oportunidades, marcou 48 vezes, distribuiu nove assistências e venceu dois títulos. O experiente jogador ergueu as taças da Série D de 2023 e a Copa Fares Lopes de 2024.

Além dos títulos, Ciel foi protagonista de campanhas marcantes na Copa do Nordeste. Nas temporadas 2023 e 2025, a equipe da Barra do Ceará chegou até as quartas de final da competição.

Com informações de Rangel Diniz