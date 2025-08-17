Deputados da Assembleia querem PDT na oposição

Foto: Rogeslane Nunes/ Especial para O POVO Deputados do PDT no Ceará se articulam com a oposição ao governo, do qual a cúpula do partido se aproxima

Os deputados estaduais do PDT ainda não definiram seus futuros partidários, mas uma coisa é certa, querem seguir o projeto político em que Ciro Gomes (PDT) decidir trilhar. De malas prontas para retornar ao PSDB, o ex-presidenciável é cotado pelos aliados da oposição como candidato a governador do Ceará em 2026 contra Elmano de Freitas (PT) e a base aliada do PT.

"Nós queremos seguir o Ciro. Seguir o Ciro não seguir literalmente na filiação partidária se ele for para lá ou para cá, mas no projeto político para mudar o Ceará", disse o deputado Antônio Henrique (PDT). O pedetista afirmou que ainda não descarta continuar no partido, contanto que ele permaneça na oposição ao governo do PT.

Outra siglas já teriam feito convites para filiação para Henrique e os demais parlamentares pedetistas: Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. "Tudo pode acontecer. De repente até o próprio PDT, na pessoa da presidência estadual (André Figueiredo), seguir os deputados na oposição", disse Henrique.

Endossando a fala, o deputado Queiroz Filho declarou que não pediu para sair do PDT, tampouco foi chamado a deixar o partido, e aguardará fatores como uma possível aproximação da sigla brizolista com o PT e a montagem de chapas para 2026, para definir o destino. "A rigor minha ideia é aguardar. Aguardar como vai essa questão (da aproximação com o PT) e ver a montagem da chapa lá no PDT. (Guilherme Gonsalves)



