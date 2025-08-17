Jair Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames

Foto: EVARISTO SA / AFP Bolsonaro saiu da prisão domiciliar para realizar exames

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu neste sábado por algumas horas da residência onde cumpre prisão domiciliar em Brasília para realizar exames médicos, a poucas semanas de que o Supremo Tribunal Federal (STF) chegue a um veredicto no julgamento que ele enfrenta por uma suposta tentativa de golpe.Autorizado pelo Supremo, o ex-mandatário, de 70 anos, foi submetido a vários procedimentos devido a "um quadro recente de febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços", informou o Hospital DF Star em comunicado.

"O que os exames evidenciaram é que realmente ele teve recentemente duas pneumonias, mas ele vem em franca recuperação", disse a jornalistas o médico Leandro Echenique. Bolsonaro foi submetido a uma longa cirurgia em abril para resolver uma obstrução intestinal decorrente de uma facada que recebeu em 2018, quando era candidato. Permaneceu internado durante três semanas após a operação.

"Aparentemente está tudo em ordem (...) mas ele persiste com esse quadro de esofagite e algum grau de refluxo", afirmou o médico Claudio Birolini, cirurgião de Bolsonaro."O fato dele estar em casa agora prejudica um pouco a atividade física, então a gente está sugerindo a ele que intensifique um pouco os exercícios, musculação, etc. Porque ele não pode fazer caminhada, não pode fazer nada nesse sentido", acrescentou Birolini.

Bolsonaro deixou o hospital às 14 horas e retornou em seguida à residência onde está confinado desde o início de agosto por violar uma proibição judicial de uso de redes sociais. O ex-mandatário limitou-se a dar um breve cumprimento a alguns apoiadores que o esperavam em frente ao centro médico com bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. Não se dirigiu à imprensa.

O ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo, lhe proibiu de se expressar nas redes sociais, seja diretamente ou por meio de terceiros, sob o argumento de que ele as utilizava para obstruir a Justiça.-

"Nós acreditamos que em 2026, Jair Bolsonaro vai se tornar presidente do Brasil. O povo pede, o povo quer o presidente Bolsonaro em 2026", disse à AFP Márcia Maria, uma das pessoas que esperavam o ex-presidente do lado de fora do hospital. Acusado de conspirar para se agarrar ao poder após perder a eleição de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e impedido de concorrer até 2030, Bolsonaro insiste em ser candidato na eleição presidencial de 2026.

O ex-presidente alega inocência e diz ser vítima de uma "perseguição". Seu caso desencadeou uma crise diplomática e comercial entre Brasília e Washington.

Michele ataca Lula

Bolsonaro (PL) vai voltar à Presidência, apesar de estar em prisão domiciliar e inelegível.

Michelle participou do encerramento de um seminário do PL em Natal, neste sábado, 16, e foi apresentada como uma das estrelas do evento, fazendo o último discurso, ao lado de lideranças do partido, como o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN).

O PL tenta ampliar o espaço no Nordeste, historicamente mais simpático a Lula, para eleger mais parlamentares, governadores e angariar votos para uma candidatura presidencial que ainda não está definida. Michelle é apontada como uma possível candidata, na ausência de Bolsonaro na eleição, mas evita se colocar como postulante ao cargo.



Há duas semanas, uma pesquisa da AtlasIntel/Bloomberg mostrou que Lula tem 48,5% das intenções de voto para a Presidência em 2026, em um cenário com Michelle como candidata, que aparece com 29,7%. No discurso, ela direcionou as críticas ao governo Lula, classificando a gestão petista como uma "união de criminosos, de corruptos, para destruir a nossa nação."



"Um homem que corta um BPC, um homem que tira comida do prato, um homem que por maldade para o fornecimento de água para depois dizer: Deus é tão bom que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como salvador para trazer água para o povo", disse a ex-primeira-dama. "Mentirosos, cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso que ele é."



Ao falar do BPC (Benefício de Prestação Continuada), Michelle fez referência ao projeto do governo Lula que limitava o acesso ao benefício, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O Congresso afrouxou o projeto.





