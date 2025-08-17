O perigo da rotina de imagens, likes e lucro

Foto: Reprodução/Youtube Felca tem conseguido alcance nacional com denúncia de exploração de menores em conteúdos de redes sociais

Não se falou em outra coisa. O Brasil se deu conta de como as redes sociais e os algoritmos podem ser grandes vilões da garantia de direitos de crianças e adolescentes.

Um youtuber denunciou e mostrou como os vídeos feitos por um outro youtuber representam a facilidade e a lucratividade com a sexualização de crianças. Mais do que isso, deixou claro como as redes de pedofilia se alimentam e o quão pode ser perigosa a rotina de postagens, likes e lucros.

O denunciado foi preso, o denunciante repercutiu, o debate se acendeu e a movimentação política surpreendeu. Diferentes segmentos da sociedade se mexeram para entender e explicar que o que foi denunciado, na verdade, já passa pela nossa timeline há algum tempo.

O respeito aos direitos da infância e juventude já é, inclusive, previsto em Estatuto há mais de três décadas.

A estratégia midiática deu certo ao alertar pais e responsáveis que a criança não está segura só porque está dentro de casa. Criar filhos precisa ser saber o que eles consomem na internet, entender termos, jogar junto, se interessar... além de impor limites sobre uso saudável.

Politicamente, a discussão deveria ser fortalecer os dispositivos já existentes de proteção e promoção dos mais vulneráveis, as crianças e os adolescentes.

Mas cada casa quer a sua proposta, sua lei, sua pena... A efetividade, ah, é sempre uma conversa para depois.



