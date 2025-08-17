Plano de socorro

Foto: opovo capa 14 de agosto

Após uma semana com o tarifaço de 50% dos EUA sob produtos brasileiros em vigor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou o plano de contingência, chamado de Plano Brasil Soberano, com medidas de socorro às empresas brasileiras exportadoras. O plano estabelece linha de crédito de R$ 30 bilhões, que condiciona à preservação de empregos e tem ainda outros dois eixos, com ações voltadas para proteção dos empregos e para ampliar multilateralismo comercial. Os detalhes do plano e repercussão entre os setores foi destaque de manchete da edição de quinta-feira, 14, do O POVO.



