Logo O POVO+
Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de hospital de Porto Alegre
Farol

Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de hospital de Porto Alegre

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Luis Fernando Verissimo, autor de mais de 80 livros, está internado em unidade de terapia intensiva em Porto Alegre (Foto: Tânia Meinerz/Divulgação)
Foto: Tânia Meinerz/Divulgação Luis Fernando Verissimo, autor de mais de 80 livros, está internado em unidade de terapia intensiva em Porto Alegre

O escritor Luis Fernando Veríssimo foi internado este final de semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). 

De acordo com familiares e amigos, a equipe médica trata um princípio de pneumonia e outros sintomas relacionados às condições de saúde do cronista. 

Em nota divulgada no final da tarde deste domingo, o hospital informou que o estado de Veríssimo é grave e que ele segue recebendo todas as medidas de suporte necessárias.

O cronista tem mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um AVC em 2021.  Um ano depois, recebeu um marcapasso no coração. 

Aos 88 anos, o Veríssimo possui uma carreira profissional dinâmica como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista. Sua obra é marcada pelo bom humor, assertividade e crítica. Além das palavras, é um amante da música, dedicado à prática do saxofone.

>> Peça traz texto de Luís Fernando Veríssimo para o teatro

Filho do escritor Érico Veríssimo, Luis Fernando Veríssimo já publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras Que os Homens Contam, O Popular: crônicas ou coisa parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias. 

Foram as crônicas e contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.

* Matéria atualizada às 17h37 para complementação de informações sobre boletim médico.

O que você achou desse conteúdo?