Três pessoas morrem e oito ficam feridas em tiroteio em clube noturno de Nova York, diz site

Três pessoas foram assassinadas e outras oito ficaram feridas durante um tiroteio na madrugada deste domingo, 17, em Nova York nos Estados Unidos. Elas estavam em um clube noturno conhecido como “Taste of the City Lounge”, no distrito do Brooklyn. As informações são do site NBC News.

As vítimas são três homens, um de 27 anos, um de 35 e o outro de idade ainda não informada. Segundo a polícia local, mais de um atirador efetuou os disparos, mas até agora ninguém foi preso.

Chefe da polícia nova-iorquina, a comissária Jessica Tisch disse que os outros oito feridos foram transferidos para hospitais da região. De acordo com ela, os ferimentos não são graves o bastante para representar risco à vida dessas pessoas.

“É uma coisa terrível o que aconteceu e vamos investigar para saber o que ocorreu”, afirmou ela, ainda de acordo com o NBC News.

