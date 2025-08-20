Dia dos Pais 2025: PMEs online do Ceará faturam R$ 18 milhões

Foto: Reprodução/Freepik Pix foi a forma de pagamento mais usada nas compras online de PMEs cearenses no Dia dos Pais, com 55% das transações

As pequenas e médias empresas de e-commerce do Ceará faturaram mais de R$ 18 milhões no período que antecedeu o Dia dos Pais de 2025, segundo levantamento da Nuvemshop, plataforma líder de e-commerce na América Latina.

O valor representa um aumento de 34,5% em relação a 2024, quando o faturamento foi de R$ 13,5 milhões.



Ao todo, foram registrados cerca de 62 mil pedidos, um avanço de 39% frente ao ano anterior. O setor de Moda se destacou como principal motor de vendas, com R$ 10 milhões movimentados.

Em seguida aparecem Saúde e Beleza (R$ 1,2 milhão) e Acessórios (R$ 300 mil).



Nas formas de pagamento, o Pix segue como favorito dos consumidores e respondeu por 55% das transações, seguido pelo cartão de crédito (38%).



Para Tiago Winter, diretor de sucesso do cliente da Nuvemshop, a data tem conquistado espaço no calendário do varejo digital.

“Apesar de não ser considerada uma das datas mais fortes, o Dia dos Pais tem conquistado um espaço cada vez mais relevante”, afirma.

O executivo destacou ainda que o setor pode se fortalecer com iniciativas voltadas ao relacionamento direto entre marcas e consumidores, como o D2C Summit, evento que será realizado pela empresa em 30 de setembro e 1º de outubro.



O estudo da Nuvemshop levou em conta as vendas feitas por lojistas brasileiros da plataforma nas três semanas que antecederam o Dia dos Pais. Hoje, a companhia reúne mais de 170 mil lojas em cinco países — Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile — e se tornou unicórnio em 2021.

Desde então, expandiu seu portfólio com aquisições estratégicas, como a Mandaê (logística) e a Perfit (automação de marketing).



