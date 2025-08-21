Dois homens são presos suspeitos de extorquir comerciantes na Praia de Iracema

Foto: Divulgação/PC-CE Suspeitos de extorquir comericantes foram encaminhados à sede da Draco, da Polícia Civil do Ceará, em Fortaleza

Dois homens foram presos suspeitos de extorquir comerciantes na Praia de Iracema, em Fortaleza. As capturas aconteceram nessa terça-feira, 19, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Um dos suspeitos, de 40 anos, foi capturado no bairro Centro, e o outro, de 24 anos, na Praia do Futuro.

Eles são apontados como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV) e teriam extorquido permissionários no domingo, 17, na Capital. Um deles possui antecedentes por tráfico de drogas e o outro por ameaça no contexto da violência doméstica e tráfico de drogas.

De acordo com o titular da Delegacia de Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), delegado Thiago Salgado, os suspeitos abordaram os comerciantes estabelecendo que eles só poderiam comprar um determinado produto, como água, coco, entre outros, e que deveria ser de um determinado fornecedor.

Ainda segundo delegado, a prática buscava exercer uma espécie de monopólio sob os comerciantes. "A gente tem visto essa prática com a questão dos provedores de internet, com outras situações", explicou. Os próximos passos das investigações serão para identificar quais fornecedores estão aliciados a organização criminosa.

No momento da prisão, o suspeito de 24 anos estava em posse de entorpecentes e também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos ainda aparelhos celulares. Os dois suspeitos foram encaminhados para uma unidade policial, onde foram autuados por crime de organização criminosa.

Na manhã desta quarta-feira, 20, os suspeitos identificados como Paulo Henrique Pereira Alves, conhecido como PH, e José Geraldo de Almeida Neto, conhecido como “Netão Marley", tiveram as prisões convertidas em preventivas.

Em publicação nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) comentou as capturas. “Resultado de uma ação eficiente de inteligência”. O gestor afirmou ainda que os trabalhos continuam para identificar outros envolvidos na ação criminosa.

A ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) contou com apoio de informações de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

