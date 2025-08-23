Logo O POVO+
Após aumento de acidentes, Avenida do Aeroporto tem redução do limite de velocidade
Farol

Após aumento de acidentes, Avenida do Aeroporto tem redução do limite de velocidade

Limite passa de 80km/h para 60km/h a partir desta sexta-feira, 22. Motoristas terão 60 dias para se adaptarem
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Avenida Carlos Jereissati (Foto: Júlio Caesar)
Foto: Júlio Caesar Avenida Carlos Jereissati

Após aumento de acidentes, avenida Carlos Jereissati (CE-401), em Fortaleza, conhecida como Avenida do Aeroporto, passa a ser de 60 km/h. A mudança - antes, o limite máximo era de 80km/h - foi anunciada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Em entrevista à rádio O POVO CBN, na segunda-feira, 18, o diretor de Trânsito e Fiscalização do Detran, Júlio Cavalcante, afirmou que estudos revelaram que o número de sinistros registrados na via aumentou.

“Nós tivemos em torno de 450 sinistros de 2022 até 2024. Dentro desses sinistros, tivemos quase mil pessoas envolvidas. Então, é um grande número de sinistros, com muita gente envolvida. E isso depende muito da velocidade, quanto maior a velocidade, maior a gravidade do sinistro”, destacou.

Leia mais

De acordo com a pasta, os motoristas terão um prazo de 60 dias após a conclusão da sinalização da via para se adaptarem. A redução de velocidade tem como objetivo garantir mais segurança a pedestres, ciclistas e condutores que circulam pela via.

Durante esse período, será realizado um monitoramento educativo nos trechos modificados, com penalidades para quem exceder o limite em mais de 50%, ou seja, circular acima de 90 km/h.

Em parceria com o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), o Detran realizará ações de monitoramento e controle ao longo da CE-401, utilizando câmeras e efetivo operacional em viaturas.


“A gente usa as câmeras (da via) para monitorar o trânsito, monitorar quem está infringindo outro tipo de infração, que é parar no acostamento, fazer conversões que não sejam corretas. A gente faz essa fiscalização. Mas a velocidade só é pelo equipamento de fiscalização eletrônica”, detalha o diretor.

O que você achou desse conteúdo?