Após aumento de acidentes, Avenida do Aeroporto tem redução do limite de velocidade

Foto: Júlio Caesar Avenida Carlos Jereissati

Após aumento de acidentes, avenida Carlos Jereissati (CE-401), em Fortaleza, conhecida como Avenida do Aeroporto, passa a ser de 60 km/h. A mudança - antes, o limite máximo era de 80km/h - foi anunciada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Em entrevista à rádio O POVO CBN, na segunda-feira, 18, o diretor de Trânsito e Fiscalização do Detran, Júlio Cavalcante, afirmou que estudos revelaram que o número de sinistros registrados na via aumentou.

“Nós tivemos em torno de 450 sinistros de 2022 até 2024. Dentro desses sinistros, tivemos quase mil pessoas envolvidas. Então, é um grande número de sinistros, com muita gente envolvida. E isso depende muito da velocidade, quanto maior a velocidade, maior a gravidade do sinistro”, destacou.

De acordo com a pasta, os motoristas terão um prazo de 60 dias após a conclusão da sinalização da via para se adaptarem. A redução de velocidade tem como objetivo garantir mais segurança a pedestres, ciclistas e condutores que circulam pela via.

Durante esse período, será realizado um monitoramento educativo nos trechos modificados, com penalidades para quem exceder o limite em mais de 50%, ou seja, circular acima de 90 km/h.

Em parceria com o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), o Detran realizará ações de monitoramento e controle ao longo da CE-401, utilizando câmeras e efetivo operacional em viaturas.



“A gente usa as câmeras (da via) para monitorar o trânsito, monitorar quem está infringindo outro tipo de infração, que é parar no acostamento, fazer conversões que não sejam corretas. A gente faz essa fiscalização. Mas a velocidade só é pelo equipamento de fiscalização eletrônica”, detalha o diretor.

